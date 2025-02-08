لايف ستايل | تكنولوجيا

إيلون ماسك يقول إنه لا يريد شراء تيك توك في الولايات المتحدة

8 - فبراير - 2025

إيلون ماسك

2

واشنطن: قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إنه غير مهتم بشراء تيك توك، تطبيق الفيديو الاجتماعي الشهير الذي حاولت الولايات المتحدة حظره بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي مع مالكه الصيني بايت دانس.

وأدلى ماسك بهذه التصريحات، وهي الأولى له بشأن موضوع شراء تيك توك، في مؤتمر في ألمانيا استضافه ماتياس دويبفنر، الملياردير والرئيس التنفيذي لمجموعة أكسل شبرنغر الإعلامية الألمانية، الشهر الماضي، وفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت.

وقال ماسك: “لم أقدم عرضا لشراء تيك توك”، وأضاف أنه لا توجد لديه أي خطط بشأن ما سيفعله إذا امتلك تيك توك.

وأوضح ماسك أنه لا يستخدم تيك توك شخصيا.

وأضاف ماسك: “أنا لست متحمسا لشراء تيك توك”، مشيرا إلى أنه عادة ما يبني الشركات من الصفر.

(د ب أ)

  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 8, 2025 الساعة 7:40 م

    هه مثلما ما فعل مع تويتر تماما موسك مخادع بارع 😎☂️

    رد
  2. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 8, 2025 الساعة 7:44 م

    لا تصدقوه فهو مراوغ بارع مكار 😎

    رد

