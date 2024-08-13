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إيلون ماسك يكشف عن “تعرض منصة اكس لهجوم إلكتروني بهدف عرقلة مقابلته مع ترامب”

13 - أغسطس - 2024

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لوس انجليس (الولايات المتحدة):  كشف إيلون ماسك الاثنين أن مقابلته المنتظرة مع دونالد ترامب على منصة اكس للتواصل الاجتماعي التي يملكها قد تعرضت للعرقلة بسبب هجوم إلكتروني ضخم استهدف المنصة.

وكتب أغنى رجل في العالم على حسابه في المنصة التي كانت تُعرف سابقا باسم تويتر “يبدو أن هناك هجمات موزعة لحجب الخدمة DDOS ضخمة على اكس نعمل على صدها”.

ويلقي ماسك الذي صوّت سابقا للديمقراطيين، بثقله وثروته في هذه الانتخابات خلف المرشح الجمهوري ترامب منذ أن حاول مسلح اغتيال الأخير خلال تجمع انتخابي حاشد الشهر الماضي.

وتم حظر حسابات ترامب على تويتر بعد اقتحام أنصاره للكونغرس في كانون الثاني/يناير 2021، لكن ماسك أعاد تفعيله عندما استحوذ على المنصة وأعاد تسميتها.

وتهدف مقابلة الاثنين إلى المساعدة في إعادة تنشيط حملة ترامب المتعثرة التي تراجعت منذ انسحاب الرئيس جو بايدن من الانتخابات.

وكتب ماسك “قمنا باختبار النظام مع 8 ملايين مستمع في الوقت نفسه اليوم”، متعهدا بإجراء المقابلة مع عدد محدد من المستمعين ثم نشرها دون تعديل في وقت لاحق.

(أ ف ب)

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