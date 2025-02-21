إيلون ماسك ينعت بـ”المتخلف” و”الغبي” رائد فضاء اتّهمه بالكذب

واشنطن: وجه رئيس شركة “سبايس إكس” والمستشار المقرب للرئيس الأمريكي إيلون ماسك، إهانة كبيرة لرائد فضاء اتّهمه بالكذب في مقابلة أجريت معه حديثا.

في مقابلة أجراها مع دونالد ترامب عبر قناة “فوكس نيوز” هذا الأسبوع، أكد ماسك أن بوتش ويلمور وسوني وليامز، وهما رائدا الفضاء الأمريكيان العالقان في محطة الفضاء الدولية منذ أكثر من ثمانية أشهر، “تُركا هناك لأسباب سياسية”.

في منشور عبر منصة “اكس” المملوكة لإيلون ماسك، ندد رائد الفضاء الدنماركي من وكالة الفضاء الأوروبية أندرياس موغنسن، بحديث الملياردير معتبرا أن ما قاله “كاذب”.

وسارع ماسك إلى الرد على موغنسن بالقول “أنت متخلف (…) أُرجئت عودتهما لأسباب سياسية يا غبي”.

وأكد أنّ شركته سبايس اكس “كان بإمكانها إعادتهما قبل أشهر عدة”، مضيفا أنه اقترح ذلك “مباشرة على إدارة بايدن” لكنّ اقتراحه رُفض.

وردّ عليه موغنسن الذي سبق أن شارك في رحلة فضائية عبر صاروخ من تصنيع شركة إيلون ماسك “أنت تعلم مثلي أن بوتش وسوني سيعودان ضمن مهمة كرو 9، كما هو مخطط له منذ أيلول/سبتمبر الفائت”.

وكان رائد الفضاء بوتش ويلمور وزميلته سوني وليامز وصلا إلى محطة الفضاء الدولية في حزيران/يونيو بمركبة “ستارلاينر” التابعة لشركة “بوينغ”. وكان من المفترض أن يبقيا في المختبر المداري لثمانية أيام، لكن مشكلات فنية واجهتها المركبة الفضائية دفعت وكالة “ناسا” إلى تغيير خططها.

وبعد أسابيع طويلة من الاختبارات، قررت وكالة الفضاء الأمريكية إعادة المركبة الفضائية فارغة وتكليف “سبايس اكس” بمهمة إعادة الرائدين.

وفي أيلول/سبتمبر، انطلقت مهمة “كرو 9” نحو محطة الفضاء الدولية مع راكبين بدل أربعة كما كان مخططا في البداية، لترك مقعدين شاغرين. ووصلت إلى محطة الفضاء الدولية حيث تنتظر إطلاق مهمة “كرو 10”.

إلا أن ناسا أعلنت في كانون الاول/ديسمبر إرجاء إطلاق “كرو 10” من شباط/فبراير إلى “نهاية آذار/مارس على أقرب تقدير” من أجل منح “فريقي ناسا وسبايس اكس الوقت الكافي لاستكمال تصنيع مركبة دراغون الفضائية الجديدة”.

ومن شأن هذا القرار أن يؤخّر عودة رائدي الفضاء العالقين وطاقم مهمة “كرو 9”.

ومع انّ بوتش ووليامز أكدا مرات عدة أنهما يتعاملان بشكل جيد مع الوضع وأنّ السلطات الاميركية لن تتخلى عنهما، اتخذت قضيتهما حديثا منحى سياسيا، إذ اتهم الرئيس الاميركي الجديد دونالد ترامب سلفه بأنه “تخلى” عنهما.

(أ ف ب)