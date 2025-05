إيلون ماسك ينقل مقر اثنتين من شركاته إلى تكساس بسبب قانون حول “الهوية الجنسية” في المدارس- (تدوينة)

سان خوسيه (كاليفورنيا): أعلن ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك الثلاثاء أنه سينقل مقر اثنتين من شركاته من ولاية كاليفورنيا إلى ولاية تكساس.

وعزا ماسك قراره بنقل مقر الشركتين التابعتين لسبيس إكس إلى قانون جديد في كاليفورنيا يحظر على المدارس مطالبة العاملين فيها بالكشف عن معلومات حول الهوية الجنسية للطفل.

وكتب على منصته للتواصل الاجتماعي إكس: “هذه هي القشة التي قصمت ظهر البعير”.

وأضاف: “بسبب هذا القانون والعديد من القوانين الأخرى التي سبقته، والتي تهاجم كلا من العائلات والشركات، ستنقل سبيس إكس الآن مقرها الرئيسي من هوثورن بكاليفورنيا، إلى ستاربيس في تكساس”.

وتابع ماسك: “لقد أوضحت للحاكم (غافين) نيوسوم منذ حوالي عام أن قوانين من هذا النوع ستجبر العائلات والشركات على مغادرة كاليفورنيا لحماية أطفالهم”.

وأضاف أن المقر الرئيسي لشركة إكس سينتقل من سان فرانسيسكو إلى أوستن.

The governor of California just signed a bill causing massive destruction of parental rights and putting children at risk for permanent damage.

Important to read this: https://t.co/6GNnEurZ3v

— Elon Musk (@elonmusk) July 16, 2024