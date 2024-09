إيلون ماسك يهدد بمقاضاة منظمة تراقب وسائل الإعلام بعد تعرض منصته للهجوم- (تدوينة)

سان فرانسيسكو: هدد إيلون ماسك، اليوم السبت، بمقاضاة منظمة (ميديا ماترز)، التي تراقب وسائل الإعلام، وغيرها ممن شنوا هجوما على منصته للتواصل الاجتماعي (إكس) بعد تحرك عدد من الشركات الأمريكية الكبرى لوقف إعلاناتهم على الموقع بعد ظهورها بجانب محتوى يعد معاديا للسامية.

وتحول التركيز نحو ماسك ومنصته طيلة الأسبوع المنصرم بسبب المحتوى المعادي للسامية والعنصري الذي يُقال إنه انتشر على المنصة منذ شرائه إياها في عام 2022.

وقالت منظمة (ميديا ماترز فور أميريكا) المعنية بمراقبة وسائل الإعلام الأسبوع الماضي إنها عثرت على إعلانات لشركتي آي.بي.إم وأبل وغيرهما موضوعة جنبا إلى جنب مع محتوى يروج لأدولف هتلر والحزب النازي.

وأبدى ماسك يوم الأربعاء تأييده لمنشور على منصة إكس زعم أن أفرادا من المجتمع اليهودي يؤججون الكراهية ضد البيض، مما أثار استنكارا حادا من البيت الأبيض وآخرين.

وكتب ماسك في منشور على منصة إكس “في اللحظة التي ستفتح فيها المحكمة أبوابها يوم الاثنين، سترفع (إكس كورب) دعوى قضائية… بحق (ميديا ماترز) وكل من تواطأ في هذا الهجوم الاحتيالي على شركتنا”.

وعلقت شركات عديدة إعلاناتها في اليومين الماضيين، منها آي.بي.إم وديزني ووارنر براذرز ديسكفري وكومكاست ولايونز جيت إنترتينمنت وباراماونت غلوبال. وذكر موقع أكسيوس أن أبل، وهي أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، ستحذو حذو تلك الشركات.

وجاء في بيان نشره ماسك “نشرت منظمة ميديا ماترز فور أميريكا… قصة حرفت تماما التجربة الحقيقية على منصة إكس، في محاولة أخرى لتقويض حرية التعبير وتضليل المعلنين”.

واتهم ماسك المنظمة بإنشاء حساب بديل يهدف إلى “تضليل المعلنين” بشأن منشوراتهم.

The split second court opens on Monday, X Corp will be filing a thermonuclear lawsuit against Media Matters and ALL those who colluded in this fraudulent attack on our company pic.twitter.com/55vl7PspaQ

— Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2023