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عرض لإيلي صعب يجمع مشاهير من العالم والوطن العربي في الرياض- (فيديو)

14 - نوفمبر - 2024

نانسي عجرم تغني خلال عرض أزياء الموسم 1001 من إيلي صعب في الرياض

ناديا الياس
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بيروت- “القدس العربي”:

قدم المصمم العالمي اللبناني إيلي صعب عرضا حمل عنوان “1001 موسم من إيلي صعب”، في الرياض بحضور نجوم ومشاهير من العالم والوطن العربي من بينهم سيلين ديون وجنيفر لوبيز وهالي بيري وعمرو دياب ونانسي عجرم وإليسا وسيرين عبد النور ونادين نسيب نجيم وسلافة معمار وديمة قندلفت ودانييلا رحمة وأمينة خليل ورزان جمال ويسرا وإسعاد يونس والممثلة التركية هاندا ارتشيل.

وقد استوحى صعب عرضه الجديد من حكايات ألف ليلة وليلة الأسطورية، حيث جمع فيها بين الجمالية العصرية والتراث العربي.

ويأتي الاحتفال لمناسبة مرور 45 عاماً على تأسيس علامته.

وتضمن الحفل مفاجآت، من بينها استعراضات لجينفير لوبيز التي قدمت استعراضات من تصميم ايلي صعب.

وقدمت النجمة اللبنانية نانسي عجرم فقرة غنائية تضمنت باقة منوعة من  أغنياتها رافقتها فيها عارضات الأزياء.

 

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‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Halle Berry‎‏ (@‏‎halleberry‎‏)‎‏

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  1. يقول وجدي:
    نوفمبر 14, 2024 الساعة 7:25 م

    و اين هم مشاهير عرب شمال افريقيا يعني المغرب و الجزائر و تونس و ليبيا ؟؟ او نحن عرب الدرجة الثانية ؟؟؟

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  2. يقول Rahma:
    نوفمبر 15, 2024 الساعة 2:48 ص

    شرف كبير للمغاربيين عدم حضورهم هذه المهزلة في بلد للحرمين الشريفينمن ..من المفروض .. اناس غاب عنهم الضمير و الاخلاق.. ، ليس لديهم اي مباديء في ضل ما يعانيه اخواننا الفلسطينيين و اللبنانيين…عجب العجاب ما يحدث؟ حسبي الله و نعم الوكيل…لك الله يا فلسطين ..

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