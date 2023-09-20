إيلي كوهين: التطبيع مع السعودية “في متناول اليد”

تل أبيب: أكد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أن التطبيع مع السعودية “في متناول اليد” وسيجعل دولا أخرى تنضم إليه.

ونقلت قناة “اي 24 نيوز” الإسرائيلية اليوم الأربعاء، عن كوهين قوله إنه “بعد تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية الذي هو “في متناول اليد”، ستقوم الكثير من الدول بتطبيع العلاقات مع إسرائيل”.

وأضاف: “أقدر أن اتفاق التطبيع مع السعودية ستنضم إليه دول إسلامية إضافية، معظمها سنية في إفريقيا وآسيا، باستثناء الدول المتطرفة”.

ولفت كوهين أن “المملكة العربية السعودية لديها مصلحة لا تقل عن مصلحة إسرائيل في تعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مع إسرائيل”.

(د ب أ)