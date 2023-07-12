منوعات | أخبار النجوم

إيمان العاصي تكشف مواصفات رجل أحلامها إذا قررت الزواج مجددا- (فيديو)

منذ 6 دقائق

حجم الخط
0

لندن- “القدس العربي”:

كشفت الفنانة إيمان العاصي عن تقدّم الكثير من الرجال لخطبتها، وكان أبرزهم رجل أكد منذ أيام قليلة رغبته المُلحّة في الزواج منها.

وقالت إيمان: “تلقيت عروضاً كثيرة للزواج، وكان أقربهم رجل منذ أيام قليلة قال لي (أنا مصمم إني أتجوزك)”.

وعن مواصفات رجل أحلامها، قالت: “لازم يكون مخلص، صادق، جدع، مثقف، وحنين”.

وعن سبب حصر المخرجين لها في تقديم أدوار الفتاة التي تعيش قصة حب، وتتعرّض لأزمات نتيجة هذا الحب، قالت العاصي: “شكل وشي الهادي والكيوت مساعدنيش بالعكس ضرّني، شكلي الحلو حصرني في أدوار الفتاة الجميلة اللي بتعيش قصة حب وتقطع شرايينها علشان اللي بتحبه”.

يُذكر أن آخر أعمال إيمان العاصي، مسلسل “جعفر العمدة” الذي شاركت به في السباق الرمضاني الماضي.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الموت يفجع الفنانة المصرية إيمان العاصي
17 - يونيو - 2021
مصر: موجة إصابات مشاهير بفيروس كورونا تثير قلقا في الوسط الفني
27 - ديسمبر - 2020
كتبت “مش عادي”.. لماذا نشرت إيمان العاصي صورة لها بقناع أسود؟ – (شاهد)
11 - ديسمبر - 2020
إيمان العاصي تدافع عن المحجبات و”المايوه الشرعي”
24 - يوليو - 2020

إشترك في قائمتنا البريدية