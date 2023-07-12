إيمان العاصي تكشف مواصفات رجل أحلامها إذا قررت الزواج مجددا- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

كشفت الفنانة إيمان العاصي عن تقدّم الكثير من الرجال لخطبتها، وكان أبرزهم رجل أكد منذ أيام قليلة رغبته المُلحّة في الزواج منها.

وقالت إيمان: “تلقيت عروضاً كثيرة للزواج، وكان أقربهم رجل منذ أيام قليلة قال لي (أنا مصمم إني أتجوزك)”.

وعن مواصفات رجل أحلامها، قالت: “لازم يكون مخلص، صادق، جدع، مثقف، وحنين”.

إيمان العاصي تكشف عن تلقيها عروضًا كثيرة للزواج وأبرز صفات العريس: صادق مخلص جدع! @Eman_elassi pic.twitter.com/PVmZR59LfA — ArabWood – عرب وود (@ArabwoodTV) July 10, 2023

وعن سبب حصر المخرجين لها في تقديم أدوار الفتاة التي تعيش قصة حب، وتتعرّض لأزمات نتيجة هذا الحب، قالت العاصي: “شكل وشي الهادي والكيوت مساعدنيش بالعكس ضرّني، شكلي الحلو حصرني في أدوار الفتاة الجميلة اللي بتعيش قصة حب وتقطع شرايينها علشان اللي بتحبه”.

يُذكر أن آخر أعمال إيمان العاصي، مسلسل “جعفر العمدة” الذي شاركت به في السباق الرمضاني الماضي.