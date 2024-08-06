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إيمان خليف تهزم حاملة اللقب سوانبينغ وتتأهل لنهائي الملاكمة لوزن الوسط في باريس- (فيديوهات)

6 - أغسطس - 2024

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باريس:  تغلبت الجزائرية إيمان خليف على التحديات التي واجهتها بسبب حالة الجدل حول اختلافات تحديد الجنس، وتأهلت إلى نهائي الملاكمة لوزن الوسط للسيدات بأولمبياد باريس 2024 بعدما تغلبت على حاملة اللقب، التايلاندية جان جايم سوانبينج اليوم الثلاثاء في الدور قبل النهائي.

وضمنت إيمان بذلك الفوز بإحدى الميداليتين الذهبية والفضية.

وأثيرت موجة جدل على نطاق واسع حول مشاركة إيمان والتايوانية لين يو-تينج في الأولمبياد، بعد انسحاب ملاكمة إيطالية من مواجهة في دور 16 أمام إيمان خلال أقل من دقيقة واحدة إثر تلقي سلسلة من اللكمات القوية.

ويتعلق الجدل باختلافات تحديد الجنس، إذ تم استبعاد الملاكمتين من بطولة العالم 2023 بداعي عدم اجتياز اختبار الأهلية لدى الاتحاد الدولية للملاكمة.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد جردت الاتحاد الدولي من أهليته كهيئة عالمية حاكمة للعبة بسبب قضايا تتعلق بالحوكمة والتمويل.

وتتولى اللجنة الأولمبية الدولية إدارة منافسات الملاكمة في الأولمبياد وقد سمحت بمشاركة التايوانية لين والجزائرية إيمان الفائزة بالميدالية الفضية ببطولة العالم 2022، في أولمبياد باريس.

(رويترز)

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  1. يقول مخمد أشيشي:
    أغسطس 6, 2024 الساعة 11:44 م

    بعض الناس يتألمون كثيراً لإنتصارات الجزائر
    سامحكم الله
    شكرا إيمان ننتظر منك الذهب بإذن الله تعالى

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  2. يقول Ali:
    أغسطس 7, 2024 الساعة 10:15 ص

    ان شاء الله سيدوي قسما مع تحيتكي العسكرية. هذه هي الإجابة .

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