إيمان خليف تهزم حاملة اللقب سوانبينغ وتتأهل لنهائي الملاكمة لوزن الوسط في باريس- (فيديوهات)

باريس: تغلبت الجزائرية إيمان خليف على التحديات التي واجهتها بسبب حالة الجدل حول اختلافات تحديد الجنس، وتأهلت إلى نهائي الملاكمة لوزن الوسط للسيدات بأولمبياد باريس 2024 بعدما تغلبت على حاملة اللقب، التايلاندية جان جايم سوانبينج اليوم الثلاثاء في الدور قبل النهائي.

Look at the struggle, pain and eagerness in her eyes. She’s fighting against the world.

Imane Khelif qualifies for the Final.#ImaneKhelif #Iman_Khalif #Imane_Khelif pic.twitter.com/IgBh95l07F

— i (@Miksiddiqui) August 6, 2024