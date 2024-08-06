إيمان خليف تهزم حاملة اللقب سوانبينغ وتتأهل لنهائي الملاكمة لوزن الوسط في باريس- (فيديوهات)

باريس: تغلبت الجزائرية إيمان خليف على التحديات التي واجهتها بسبب حالة الجدل حول اختلافات تحديد الجنس، وتأهلت إلى نهائي الملاكمة لوزن الوسط للسيدات بأولمبياد باريس 2024 بعدما تغلبت على حاملة اللقب، التايلاندية جان جايم سوانبينج اليوم الثلاثاء في الدور قبل النهائي.

Look at the struggle, pain and eagerness in her eyes. She’s fighting against the world.

Imane Khelif qualifies for the Final.#ImaneKhelif #Iman_Khalif #Imane_Khelif pic.twitter.com/IgBh95l07F — i (@Miksiddiqui) August 6, 2024

وضمنت إيمان بذلك الفوز بإحدى الميداليتين الذهبية والفضية.

وأثيرت موجة جدل على نطاق واسع حول مشاركة إيمان والتايوانية لين يو-تينج في الأولمبياد، بعد انسحاب ملاكمة إيطالية من مواجهة في دور 16 أمام إيمان خلال أقل من دقيقة واحدة إثر تلقي سلسلة من اللكمات القوية.

ويتعلق الجدل باختلافات تحديد الجنس، إذ تم استبعاد الملاكمتين من بطولة العالم 2023 بداعي عدم اجتياز اختبار الأهلية لدى الاتحاد الدولية للملاكمة.

Bravo Imane 🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿❤️#Iman_Khalif pic.twitter.com/yumpNcdNd2 — Asmahane Bachir Bouaidjra اسمهان بشير بويجرة (@AsmahanBachirb) August 6, 2024

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد جردت الاتحاد الدولي من أهليته كهيئة عالمية حاكمة للعبة بسبب قضايا تتعلق بالحوكمة والتمويل.

وتتولى اللجنة الأولمبية الدولية إدارة منافسات الملاكمة في الأولمبياد وقد سمحت بمشاركة التايوانية لين والجزائرية إيمان الفائزة بالميدالية الفضية ببطولة العالم 2022، في أولمبياد باريس.

(رويترز)