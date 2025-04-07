إيمان عبد العزيز تفجع بوفاة نجلها الشاب- (تدوينة)

الفنانة إيمان عبد العزيز مع نجلها عبد الرزاق- من حساب الراحل على فيسبوك

“القدس العربي”: فُجعت الفنانة السورية إيمان عبد العزيز بوفاة نجلها الأكبر عبد الرازق حكيم الذي نعته نقابة الفنانين في سوريا، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين السوريين على غرار محمد خير الجراح وريم نصر الدين.

ووافت المنية الراحل عن عمر ناهز (43 عاماً)، وهو أب لولدين صبي وفتاة، ما أدخل والدته في حالة من الانهيار التام.

ونعت نقابة الفنانين السوريين، عبد الرازق حكيم نجل الفنانة إيمان، عبر صفحتها على الفيسبوك، وكتبت: “تعازينا القلبية للفنانة القديرة إيمان عبد العزيز بوفاة ابنها. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وفي تدوينة على “فيسبوك”، قال الفنان محمد خير الجراح: “أتقدم من الزميلة الفنانة الكبيرة بأحر عبارات العزاء وكلنا حزن وأسى برحيل فقيدها الغالي عبد الرزاق.. الرحمة والسلام لروحه الطاهرة والصبر والسلوان لعائلته الكريمة ولأصدقائه ومحبيه”.