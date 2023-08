إيمينيم يطلب من مرشح للانتخابات الرئاسية الكفّ عن تأدية أغانيه- (فيديو)

واشنطن: طلب نجم الراب إيمينيم رسمياً من المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية فيفيك راماسوامي في رسالة كُشف مضمونها الاثنين، الكفّ عن غناء أعمال له خلال الحملة الانتخابية.

فقد انتشر على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي قبل أسابيع مقطع فيديو لرجل الأعمال الذي برز بصورة مفاجئة في سباق الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، وهو يؤدي أغنية “لوز يورسِلف” خلال حدث سياسي في ولاية أيوا.

وأفادت المنظمة الأمريكية لحماية الحقوق الموسيقية “بي إم آي” في رسالة نشرتها صحيفة “ديلي ميل” وتحققت وكالة فرانس برس من صحتها بأنها تلقت “طلباً رسمياً” من إيمينيم يطلب فيها من المرشح البالغ 38 عاماً عدم المضيّ في استخدام أعماله الموسيقية.

وقدّم هذا المرشح الحديث العهد في عالم السياسة نفسه كنسخة جديدة عن ترامب، وبلغ بشكل مفاجئ المرتبة الثالثة في استطلاعات الرأي للانتخابات التمهيدية للجمهوريين المقررة مطلع 2024.

وبرزت مواهب راماسوامي في غناء الراب خلال دراسته في جامعة هارفارد، واتخذ “دا فيك” اسماً فنياً.

Vivek Ramaswamy rapping lose yourself is one of the funniest and coolest things I’ve seen a presidential candidate do. pic.twitter.com/uYx4XRvMM4

— Jason’s Conversation Station (@Jasonsstation94) August 19, 2023