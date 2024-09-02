إيناس حمدان مديرة المكتب الإعلامي لـ «الأونروا» لـ «القدس العربي»: تحديات تواجه حملة التطعيم أبرزها سلامة الأطفال وأهلهم وطواقمنا

غزة ـ «القدس العربي»: أكدت إيناس حمدان، مديرة المكتب الإعلامي لـ «الأونروا» في غزة، أن حملة التطعيمات ضد شلل الأطفال تواجه العديد من التحديات، وعلى رأسها سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني، إضافة إلى الأطفال أنفسهم وأولياء أمورهم، بسبب استمرار أعمال القصف والنزوح.

وأشارت إلى اضطرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى إغلاق بعض عياداتها الواقعة ضمن مناطق الإخلاء، التي حددها جيش الاحتلال مؤخرًا، وهو الأمر الذي قد يعيق تنفيذ الحملة بنجاح.

وأوضحت خلال حوارها لـ «القدس العربي» أن الظروف الصحية والبيئية في قطاع غزة معقدة وكارثية جداً وتشكل بؤرة لانتشار الأمراض والأوبئة مثل شلل الأطفال والتهاب الكبد الوبائي.

وشددت على أهمية وضرورة حملة التطعيمات ضد فيروس شلل الأطفال في الوقت الحالي بعد رصد حالة إصابة بالمرض لطفل يبلغ من العمر 10 أشهر، معللة ذلك بأن «هذا الفيروس شديد العدوى والخطورة لا يعرف الحدود، ولا يُفرق بين الجنسيات، والإصابة به قد تعني الشلل التام».

هنا نص الحوار:

■ ما المخاطر الصحية التي يواجهها أطفال غزة جراء انتشار الأمراض الفيروسية؟

□ الأطفال في قطاع غزة هم الحلقة الأضعف، هم الذين يدفعون الثمن الأكبر نتيجة لاستمرار هذه الحرب منذ أكثر من 10 أشهر، كنا قد تحدثنا في السابق ومن خلال تقارير وتصاريح «الأونروا» بأن هناك الكثير من الأمراض التي باتت تُسجل في مراكزنا الصحية بين صفوف الأطفال. الكثير من الأمراض الجلدية، وأمراض الجهاز الهضمي، فصلا عن حالات إسهال، والتهاب الكبد الوبائي، الذي بات منتشراً بشكل خطير بواقع 800 إصابة بشكل أسبوعي.

■ ما التقديرات لديكم حول مدى انتشار فيروس شلل الأطفال في القطاع؟

□ بالنسبة لمرض شلل الأطفال كان قد أعلن من قبل منظمة الصحة العالمية منذ تقريباً 10 أيام أو أكثر، بأنه تم تأكيد إصابة طفل رضيع بعمر 10 أشهر، وطبعاً ظهرت عليه الأعراض، هذا الأمر كان صادماً ومحزناً للغاية، وطبعاً يبين أهمية البدء بحملة تطعيم تصل الى جميع الأطفال ممن هم دون سن العاشرة.

التقديرات كما لدينا في التقارير تشير إلى أن هناك على الأقل 640 ألف طفل يجب أن يتم إعطاؤهم اللقاحات على وجه السرعة، حتى نتمكن من حصر هذا المرض ومنع انتشاره، لأن الظروف المادية والصحية بشكل عام في غزة متدهورة بشكل كبير، وسط تلوث المياه وانهيار البنية التحتية. القطاع أصبح بؤرة لأمراض كثيرة، ومن ضمنها أمراض عالية الخطورة مثل مرض شلل الأطفال.

■ ما هو المدى الزمني لحملة التطعيمات ضد شلل الأطفال؟

□ بدأت الأحد حملة التطعيم ضد مرض شلل للأطفال في مناطق وسط قطاع غزة وستستمر حتى 4 من الشهر الجاري، وتُستكمل في خان يونس، جنوبي القطاع بين 5 و9 سبتمبر/ أيلول ثم تستمر في مدينة غزة وشمال القطاع من 9 إلى 12 من الشهر ذاته. وتتجدد الحملة بعد 4 أسابيع، إذ يتم إعطاء الطفل نقطتين في الفم في المرحلة الأولى، ومن ثم يُعاد التطعيم بعد نحو شهر.

■ كم عدد الأطفال المستهدفين من حملة التطعيمات؟ وما هي آلية تنفيذ الحملة؟

■ يبلغ عدد الأطفال المستهدفين من الحملة 640 ألف طفل دون سن 10 سنوات، ويقدر عدد اللقاحات حتى الآن بحوالي 1.2 مليون جرعة. تتم التطعيمات في 10 عيادات تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بالإضافة إلى 100 نقطة طبية متنقلة في المنطقة الإنسانية بين مواصي خان يونس ودير البلح.

ويبلغ عدد أفراد الطواقم الطبية المكلفة بتنفيذ الحملة 1100 من العاملين في المجال الصحي، بالإضافة إلى عشرات العاملين في خدمات النقل والمجالات اللوجستية.

■ ما هي جهود المنظمات الأممية الأخرى مع «الأونروا» من أجل إنجاح الحملة؟

□ الأونروا تقوم بهذه الحملة بالتعاون والتنسيق المشترك مع منظمتي الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف». والأخيرة منذ أكثر من 5 أيام نجحت في إدخال كميات كبيرة من اللقاحات، ويتم التعامل معها فيما يتعلق بحفظها، والمحافظة أيضاً على سلسلة التبريد حتى لا تفسد.

«الأونروا» هي الجهة المنفذة للحملة، كونها تمتلك العديد من المراكز الصحية، التي طبعاً لا تزال قائمة في قطاع غزة، الآن نتحدث تقريباً عن وجود 9 إلى 10 مراكز صحية من أصل 26 مركزاً صحياً تعمل في القطاع، في المناطق الإنسانية التي لم تتلق أوامر إخلاء، بالإضافة إلى ما يقرب من أكثر من 90 نقطة طبية متنقلة. تطعيم الأطفال سيكون عبر هذه المراكز الصحية والنقاط الطبية المتنقلة، بالتعاون والمشاركة مع عاملين في منظمتي الصحة العالمية و«اليونيسف».

■ ما هي التحديات التي تواجه حملة التطعيمات في ظل العدوان؟

□ التحديات كبيرة، أولها أن الحرب لا تزال مستمرة، أعمال القصف والقتال أيضاً مستمرة في كثير من المناطق. أوامر الإخلاء التي صدرت مؤخراً وحالات النزوح الكبيرة، واضطرار «الأونروا» أيضاً لإخلاء بعض منشآتها الواقعة جغرافياً في مناطق الإخلاء. وتشمل التحديات سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني، وسلامة وأمن الأطفال وأولياء الأمور، الذين سيتوجهون إلى هذه المراكز الصحية والنقاط الطبية.

كل هذا يقف عائقاً أمام تنفيذ الحملة بنجاح. وكان المفوض العام منذ أكثر من أسبوعين قد طالب مجدداً بهدنة إنسانية ولو لمدة أسبوع، كي يتم تنفيذ هذه الحملة بشكل فعال، وتكون هناك ضمانة لسلامة العاملين والأطفال وأهاليهم والمدنيين بشكل عام. نتمنى أن تتهيأ الظروف لهذه الحملة بالشكل الذي يحقق النفع الأكبر من الأطفال، لأن هذا مرض خطير، لا يعرف الحدود، لا يُفرق بين الجنسيات، وبالتالي هناك خطر يحدق بأطفال قطاع غزة، وكان لا بد من إتمام هذه الحملة على وجه السرعة.

■ هل تتوقعون نجاح حملة التطعيمات في ظل الاستهدافات الإسرائيلية؟

□ أؤكد مرة أخرى أن التحديات موجودة وكبيرة، وتنفيذ حملة بهذه الضخامة ليس بالأمر السهل، كوننا نتحدث عن حرب لا تزال مستمرة، ويعني سماء ملبدة بالطائرات، وعمليات القصف لا تكاد تهدأ.

■ كيف تضمن «الأونروا» تغطية جميع مناطق غزة خاصةً تلك التي يصعب الوصول إليها؟

□ بالتأكيد ستحاول الحملة تغطية جميع الأطفال، بمعنى آخر إيصال اللقاحات لأفواه الأطفال في غزة، من الشمال إلى الجنوب، وذلك عبر المراكز الصحية والنقاط الطبية التي ذكرتها سابقاً.

■ ما هي الوسائل المستخدمة لضمان توصيل اللقاحات إلى مئات الآلاف من الأطفال في مواقع متنوعة؟

□ سيكون هناك تعاون بين طواقم» اليونيسف» ومنظمة الصحة العالمية مع طواقم «الأونروا» لنقل وإيصال هذه اللقاحات بشكل آمن وسالم، وبشكل يضمن حمايتها إلى المراكز الصحية والمستودعات والمخازن، ومن ثم أيضاً البدء بعملية إعطاء اللقاحات وإيصالها إلى أفواه الأطفال.

■ وما هي رسالتكم للمجتمع الدولي حول الوضع الصحي في غزة؟

□ ندق ناقوس الخطر للمجتمع الدولي بخطورة الوضع الإنساني والصحي في غزة، وضرورة تنفيذ أو إعطاء أو إيصال لقاحات مرض شلل الأطفال إلى أفواه أطفال قطاع غزة، هذا من الحقوق التي يجب أن يحصل عليها أطفال قطاع غزة، الوقت لم يعد في مصلحة الأطفال، تم كما ذكرنا التأكيد على إصابة واحدة بسبب هذا الفيروس، وهذا مرض شديد العدوى ينتشر بسرعة ولا يعرف الحدود ولا يميز بين الجنسيات ولا يحــتاج تأشيرة للوصول إلى مناطق أخرى.

الظروف الصحية والبيئية معقدة وكارثية جداً وتشكل بؤرة لانتشار الأمراض فيروسية مثل شلل الأطفال والتهاب الكبد الوبائي، بالتالي هذه الحملة شيء أساسي وضروري جدًا، ومن المهم إتمامها على وجه السرعة وبشكل عاجل، والوصول لجميع الأطفال في قطاع غزة، لتجنيبهم مرارة الإصابة لا سمح الله بهذا المرض، لأن كلنا يعلم أن الإصابة بهذا المرض قد تعني الشلل التام، وهذا شيء فظيع ومحزن، لا نتمنى أن يحدث. أطفال قطاع غزة شاهدوا ما شاهدوه من أهوال هذه الحرب، وهم بكل تأكيد في حاجة لتلقي الدعم الطبي والرعاية الصحية، وأخذ اللقاحات جميعها في مواعيدها مثل باقي أطفال العالم، هذه اللقاحات شيء مهم وضروري جدًا لسلامة الأطفال.