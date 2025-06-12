إيناس عز الدين: الحسد أبعدني عن الساحة الفنية

القاهرة – «القدس العربي» : كشفت الفنانة المصرية إيناس عز الدين لأول مرة، تفاصيل حادث انقلاب سيارتها الذي تعرضت له قبل 5 سنوات، والذي أدى إلى غيابها عن الساحة الفنية.

وقالت «الحادثة أكيد كانت نتيجة حسد والحسد مذكور في القرآن، في واحدة في حياتي بتستكتر عليا الخير والفرحة، مكنش في أي عربية جمبي وكنت راجعة من التصوير ورايحة لأولادي وفجأة العربية اتقلبت بيا أكتر من مرة وكأن قوة إلهية طلعتني من العربية في الاتجاه التاني من الطريق، والناس كانت بتدور عليا في العربية بعد الحادثة، قوة العين الحاسدة صعبة».

وأضافت خلال لقائها في برنامج «قعدة ستات» مع الإعلامية مروة صبري: «مكنتش بروح بيتي وكنت مقيمة في المستشفى، وكان بييجي بعض أصدقائي من الوسط يسهروا معايا في المستشفى عشان أخرج من مود التعب والوجع اللي كنت بحسه والمسكنات اللي باخدها، والموقف دا قربني من ناس مكنتش قريبة منهم وعرفني معادن الناس».

وكشفت: «كنت بحس نفسي ضعيفة بعض الوقت لكن دايما كنت بقرب أوي من ربنا، وبحافظ على سورة يس من صغري، وبعد الحادثة كنت بسبح ربنا وفجأة ألاقي نفسي بقول دعاء النجاة وبعدها حصلت الحادثة والحمد لله ربنا نجاني».

وختمت : «قبل الحادثة كنت موجودة فنيا بشكل كبير وبعمل شغل كتير وبسبب الحادثة اتأخرت 5 سنين، لكن دا قضاء وقدر ربنا بيختبر فيا مدى الرضا والصبر، والتأخير أحسن بكتير لأن وارد مكنتش أبقي موجودة خالص».