إيني الإيطالية تعتزم استثمار7.7 مليار دولار في مصر خلال 4 سنوات

القاهرة: قال المدير التنفيذي لشركة إيني الإيطالية العملاقة للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، إن الشركة “وشركاءها” يعتزمون ضخ 7.7 مليار دولار في شكل استثمارات جديدة في مصر، حسبما ورد في بيان للرئاسة المصرية اليوم الأحد.

كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد استقبل اليوم ديسكالزي وعددا من كبار مسؤولي الشركة.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أحمد فهمي، إن الرئيس السيسي عبر عن تطلعه لمواصلة التعاون المثمر بين مصر وإيني في مجالات البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد البلاد من قطاع الطاقة.

ويوم الاثنين الماضي ، قال بيان للرئاسة المصرية أن برنارد لوني الرئيس التنفيذي لشركة “بريتش بيتروليوم، قد عرض خلال لقاء مع الرئيس السيسي خطط الشركة الاستثمارية مع شركائها في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة في مجالات البحث والاستكشاف والتنمية، موضحاً أنها تبلغ 3.5 مليار دولار .

(د ب أ)