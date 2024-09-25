إيه بي سي نيوز: واشنطن حثت على حل بين إسرائيل وحزب الله لكنها باتت مستسلمة لحدوث حرب شاملة

واشنطن- “القدس العربي”: قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة تجري حاليا “مناقشات نشطة” مع إسرائيل ودول أخرى لمحاولة تأمين وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، حسبما أفادت شبكة ” إيه بي سي نيوز”.

وبحسب ما ورد، قال مسؤولان للشبكة إن إدارة الرئيس جو بايدن طرحت على الأقل مسودة اقتراح تهدف إلى وقف الصراع مؤقتًا، لكن إسرائيل أشارت إلى أنها تنوي المضي قدمًا في خطط المعركة التي تهدف إلى إنهاء أشهر من تبادل إطلاق النار مع حزب الله عبر حدودها الشمالية من خلال القضاء على الجماعة المسلحة.

ولا تزال المفاوضات جارية، لكن المسؤولين قالوا في هذه الساعة إنهم أصبحوا مستعدين بشكل متزايد لخوض حرب شاملة على جبهة ثانية في الشرق الأوسط.

كما أن الولايات المتحدة لا تملك سوى قدر ضئيل من النفوذ على حزب الله، لذا فمن غير الواضح ما إذا كانت الجماعة ستلتزم بأي اتفاق من هذا القبيل لوقف القتال، حسب قول المسؤولين.

وقال مسؤولون إن الإدارة قد تعتمد على شركاء لهم علاقات مباشرة مع حزب الله لاحتواء المجموعة، لكن كل جهودها لوقف هجماتها على إسرائيل على مدى العام الماضي باءت بالفشل.

وتستمر الولايات المتحدة في السعي إلى “خيارات ملموسة” لخفض التصعيد، وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن القيادة الإسرائيلية لا تزال “منفتحة الذهن”، بحسب مسؤولين.

وأشارت شبكة” إيه بي سي نيوز” إلى أن إدارة بايدن لا تزال تركز بشدة على إبقاء إيران – الداعم العسكري والمالي الرئيسي لحزب الله – على الهامش من خلال الدبلوماسية غير المباشرة.

وقال مسؤولون إن محادثات متعددة بين الدول التي تتواصل مباشرة مع إيران تجري على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.