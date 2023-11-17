إيوان القصار ينظم معرضاً تضامنياً مع غزة… «حكاية فلسطين» في مكتبة قطر

الدوحة ـ «القدس العربي»: تنظم مكتبة قطر الوطنية، يوم الاثنين المقبل، فعالية «حكاية فلسطين» في إطار التضامن مع الشعب الفلسطيني، ضد العدوان الذي يشهده قطاع غزة منذ 7 الشهر الماضي.

ودعت المكتبة العائلات والأطفال إلى الانضمام إليها في الفعالية، التي تستهدف الوقوف مع الأشقاء في قطاع غزة، عبر الاستماع إلى قصة فلسطين، وستقام الفعالية في القاعة متعددة الأغراض في مكتبة الأطفال في مكتبة قطر الوطنية.

في سياق متصل افتتح إيوان القصار المعرض الفني «السماء التي فقدها القمر» الذي يقام بالتعاون مع منصة مثقف، بهدف الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يواجه حرب إبادة جماعية، وسط صمت جماعي من المجتمع الدولي.

يقدم المعرض أعمالا فنية لفنانين تشكيليين مقيمين في الدوحة بهدف التبرع بعائداتها لأهلنا في غزة، وذلك من خلال الهلال الأحمر القطري. وقد توجهت اللجنة المنظمة للمعرض بالشكر لجميع الفنانين المشاركين، وكذلك الذين تبرعوا بأعمالهم لجمع الأموال لفلسطين.

وقد خلفت حرب غزة الكثير من الشهداء والجرحى والقصف والدمار والحصار الذي أثر على مشاعر الإنسانية، ليتخذ الفنان من ريشته وسيلة تعبيرية تنبض بألوان مشاعرهم للتعبير عن الأحداث الجارية من حرب وحصار ودمار في غزة، وعرضها في المعرض.

ويأتي المعرض استجابة إنسانية للأحداث المُتصاعدة في قطاع غزة، إذ لا يمكن أن تنفصل الثقافة ولا الفن عما يحدث حولهما في الواقع، والفن قادر على أن يكون لسانًا يتحدث عن قضايانا الكبرى التي تمس عُمق وجداننا وهويتنا وديننا، ويتم توظيفه للحديث عن الألم والخيبة والغضب المُتراكم في وعي أمتنا.