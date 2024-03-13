ائتلاف إسباني يطالب الحكومة وقف تجارة التكنولوجيا مع إسرائيل

مدريد: قدم ائتلاف “سومار” اليساري الإسباني، الأربعاء، مقترحا برلمانيا للحكومة يقضي بتعليق العلاقات التجارية التكنولوجية مع إسرائيل.

وطالب سومار، في مقترحه للبرلمان، بتعليق فوري لمبيعات ومشتريات كافة المنتجات المتعلقة بالتقنية المستخدمة في المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي لنائبين عن سومار؛ غالا بين، وتيش سيدي.

وأوضح سيدي، أن إسرائيل استخدمت الذكاء الاصطناعي في هجماتها على غزة.

وأضاف أن الخوارزمية التي تطبقها إسرائيل في فلسطين تستهدف بشكل عشوائي العديد من الأطفال والنساء والرضع، وبالتالي تتسبب في زيادة عدد القتلى.

وذكر سيدي، أن إسرائيل تستخدم الشعب الفلسطيني كمواد اختبار للذكاء الاصطناعي في حربها على غزة.

وطالب النائبان عن سومار، بضرورة وقف تجارة التكنولوجيا مع إسرائيل، التي تبيّن أنها تستخدم في الحرب.

ويحل شهر رمضان هذا العام، بينما تواصل إسرائيل حربها المدمرة ضد قطاع غزة رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” في حق الفلسطينيين.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية تسببت الحرب الإسرائيلية بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل حوالي 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

(الأناضول)