ائتلاف المناصرة الفلسطيني يدعو لتظاهرة أمام مؤتمر “غوغل” نهاية الشهر الجاري

غزة- “القدس العربي”:

دعا ائتلاف المؤسسات المناصرة للحق الفلسطيني على الساحة الأمريكية، لتنظيم تظاهرة مناهضة لـ”الأبارتهايد” الإسرائيلي أمام مؤتمر تكنولوجيا السحاب المنوي عقده في ولاية كاليفورنيا نهاية شهر أغسطس الجاري.

وجاء في بيان لتحالف المنظمات التي تنشط ضمن حملة “لا لتكنولوجيا الفصل العنصري”، “إن تقنية السحاب لشركة غوغل لا تُستخدم للإلهام والابتكار، بل تزود جهاز الأمن الإسرائيلي لترسيخ الفصل العنصري ودعم الاحتلال، والاستيلاء على الأراضي من خلال عقد مربح للغاية بقيمة مليار دولار مع الحكومة والجيش الإسرائيليين”.

وأكد البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن الناشطين يرفضون السماح باستئناف عمل المؤتمر كالمعتاد طالما استمرت غوغل في جني الأرباح من العنف والقمع الذي يواجهه الفلسطينيون يوميًا”.

وأشار البيان كذلك إلى أن العام الجاري، صادف مرور 75 عامًا على نكبة الشعب الفلسطيني التي شهدت طرد أكثر من 75% من الفلسطينيين من أراضيهم.

وأكد أن ذلك هو ما قاد لموقف اتخذه العاملون في مجال التكنولوجيا لتنظيم فعاليات لضمان توقف “غوغل” عن تمكين الظلم والعنف الذي بدأ مع النكبة والذي يعيشه الفلسطينيون حتى هذا اليوم.

يذكر أن المؤتمر المزمع عقده هو المؤتمر الرئيسي الأكبر في العالم للذكاء الاصطناعي، ويشهد مشاركة عشرات الآلاف من العاملين والمبتكرين في مجال هذه التكنولوجيا من داخل وخارج الولايات المتحدة.

جدير ذكره أن شركتي “غوغل” و”أمازون” الأمريكيتين، متورطتان بمشروع مع دولة الاحتلال، لمساعدتها في بناء “مشروع نيمبوس” العملاق للحوسبة السحابية لصالح الجيش.

وتقدر تكلفة المشروع بمليار دولار، ويسمح بدمج احتياجات الحوسبة السحابية للقطاع العام للحكومة الإسرائيلية في الخوادم الموجودة داخل حدود إسرائيل، ويجعلها خاضعة فقط للقانون الإسرائيلي، بدلا من مراكز البيانات البعيدة الموزعة في أنحاء الولايات المتحدة والعالم.

ولاقى المشروع اعتراضا من العاملين في الشركتين الأمريكيتين، وقد نظموا عدة فعاليات رافضة للمشروع، وأكدوا أن هذه التكنولوجيا المقدمة للاحتلال، تسمح بمزيد من المراقبة وجمع البيانات بشكل غير قانوني عن الفلسطينيين، وتسهل توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية.

وسبق وأن نظمت قبل عدة أيام تظاهرة أمام شركة “أمازون” تعارض هذه الخطة، وذلك في سياق حملات المناصرة للقضية الفلسطينية، والتي تنتقد في ذات الوقت سياسات الاحتلال العنصرية، والتي تتصاعد بشكل غير مسبوق.

وفي مرات سابقة جرى تنظيم فعاليات في الجامعات اشتملت على فضح سياسات الفصل العنصري الإسرائيلي، كما قررت اتحادات طلابية مقاطعة دولة الاحتلال، كما شهدت ميادين وشوارع في مدن أمريكية رئيسة تظاهرات لمناصرة القضية الفلسطينية.

يشار إلى أن منظمات حقوقية دولية انتقدت سياسيات الاحتلال، وقالت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير سابق لها، إن السلطات الإسرائيلية ترتكب جريمتين ضد الإنسانية متمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد، حيث استند هذا التقرير الحقوقي الدولي إلى سياسة الحكومة الإسرائيلية الشاملة للإبقاء على هيمنة الإسرائيليين على الفلسطينيين والانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.