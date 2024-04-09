ائتلاف حقوقي: خلل قانوني يفاقم العنف ضد التونسيات

تونس- “القدس العربي”: عبّر ائتلاف حقوقي تونسي عن استنكاره لما اعتبره “خللاً” و”تراخياً” في تطبيق القانون في ما يتعلق بالجرائم المتعلقة بارتكاب العنف ضد النساء في البلاد، والذي أدى إلى تفاقم جرائم القتل ضدهن.

وأصدرت “جبهة المساواة وحقوق النساء”، التي تضم أكثر من 130 جمعية وناشطاً حقوقياً، بياناً، الإثنين، ندّدت فيه بجريمة اغتيال “زوجة ووالدتها وخالها، بواسطة مطرقة على يد زوج الابنة، بعد يوم من صدور حكم طلاقها”.

"كذبوها البوليسية …وقتلتها الذكورية"📢

من أبرز الشعارات التي رفعتها النسويات اللواتي شاركن في المسيرة الاحتجاجية التي نظمتها جمعية النساء الديمقراطيات، الليلة وجابت شارع الحرية وصولا إلى مقر وزارة المرأة، رفضا لتزايد جرائم قتل النساء في #تونس.

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وأشار البيان إلى أن “الزوجة- الضحية قد تقدّمت بشكاية لدى فرقة من الوحدات المختصة قصد توفير الحماية لها إثر تهديدها بالقتل من الجاني. وقد اكتفت السلطات الأمنية بتحرير محضر التزام بعدم التعرّض لها دون إيلاء الأهمية اللازمة لعملية التهديد ولمطلب حمايتها، وكأن التهديد بالقتل ليس جريمة يعاقب عليها القانون”.

وأكد أن “هذه الجريمة البشعة تضاف إلى قائمة طويلة من جرائم تقتيل النساء، كما أنها تؤشر على التعامل غير الجدي مع مطالب حماية النساء ضحايا العنف، وعلى الاستخفاف بالتهديد بالقتل في الفضاء الخاص، ما يحيل على نوع من التواطؤ والانسحاب في مجال الحماية والتعهد بالنساء ضحايا العنف من قبل الدولة”.

كما استنكرت الجبهة “ارتفاع منسوب العنف المسلط على النساء، والذي بلغ أقصاه من خلال جرائم التقتيل القائمة على النوع الاجتماعي”، مدينةً “جرائم قتل النساء وانتشار العنف المسلط عليهن، والذي تتحمل السلطات مسؤوليته في اتخاذ إجراءات فورية لحماية النساء وضمان نفاذ الضحايا للعدالة ومحاسبة المجرمين”.

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المزيد عبر هذا الرابط: https://t.co/M68RpvK1iS#قتل_النساء #العنف #العنف_الأسري pic.twitter.com/kzgGr4QNud — Kashf Media – كشف ميديا (@KashfMedia) April 4, 2024

واعتبرت أن “جرائم قتل النساء ناجمة عن خلل في آليات الحماية وفي تطبيق القانون عدد 58-2017، كما تعتبر أن طول إجراءات التقاضي وتكريس الإفلات من العقاب، وضعف السياسات العمومية من أجل القضاء على العنف المسلط على النساء، وعدم التوجه للوقاية من هذه الظاهرة من خلال إدماج مختلف الوزارات في برنامج وطني ينشر ثقافة المساواة واحترام الحرمة الجسدية والمعنوية وكرامة النساء والنفاذ للحقوق من أجل مواطنة كاملة، إضافة إلى غياب الإرادة السياسية الضرورية لتوفير البنى التحتية والموارد البشرية والمالية المنصوص عليها في القانون عدد 58-2017 يجعل من جرائم تقتيل النساء جريمة دولة بامتياز”.