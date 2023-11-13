ائتلاف كولورادو الفلسطيني ينجح في إغلاق مبنى الكابيتول بالولاية

دنفر- “القدس العربي”: انضمت مجموعة “طلاب من أجل مجتمع ديمقراطي” في دنفر بولاية كولورادو الأمريكية إلى مسيرة وطنية من أجل فلسطين للمطالبة بوقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل. وخرج المتظاهرون إلى الشوارع وساروا إلى مبنى الكابيتول في دنفر، حيث تجمع حوالي 500 شخص في مسيرة دعا إليها “ائتلاف كولورادو الفلسطيني”.

وضم التجمع أيضًا طلاب المدارس الثانوية المحلية الذين خرجوا تضامنًا مع فلسطين. وقد قوبل الطلاب بالتصفيق من المتفرجين وانضموا إليهم بالهتافات والأغاني.

وصرح أليكس بورنشتاين، عضو فرع دنفر لمنظمة الصوت اليهودي من أجل السلام، أن “جميع المسؤولين المنتخبين يواصلون إظهار ولائهم للصهيونية، والإمبريالية، والاستعمار، والرأسمالية، والفصل العنصري، نحن نرفض السماح باستخدام أموال ضرائبنا لتمويل الموت ومعاناة الشعب الفلسطيني”، وفقاً للموقع الإعلامي لـ “فايت باك”.

كما شارك أعضاء التحالف في التخطيط للاعتصام في مبنى الكابيتول.

وردًا على هذا الحدث، قرر ممثلو الولاية إغلاق مبنى الكابيتول في وقت مبكر من ذلك اليوم واعتبر المتظاهرون ذلك بمثابة إغلاق ناجح للمكاتب في ذلك اليوم. يعد هذا انتصارًا للقضية المؤيدة لفلسطين في كولورادو، حيث تستمر في التوسع كحركة.

وفي مسيرة العودة، امتلأت شوارع دنفر بهتافات مثل “من النهر إلى البحر، فلسطين سوف تتحرر!” و”المقاومة مبررة عندما يكون الناس محتلين”.

وقال بول نيلسون، عضو حزب دنفر الديمقراطي الاشتراكي وعضو الحكومة الطلابية بجامعة ولاية ميشيغان: “لا تفهموا الأمر بطريقة ملتوية، فهذه حركة تحرير فلسطينية. لقد اتحد الأصدقاء السياسيون المختلفون تحت قضية مشتركة هي التحرر الوطني”ز