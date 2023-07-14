ابتزاز جنسي لطالبات ينتهي بتدخل الأمن المغربي والجناة طلبة

الرباط- “القدس العربي”:

وضع الأمن المغربي حدا لعملية ابتزاز جنسي كانت ضحيتها طالبتين بالدار البيضاء، وأوقف طالبين يبلغان من العمر 23 و39، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالابتزاز الجنسي وانتحال صفة ينظمها القانون واستعمالها في التحريض على الفساد.

وأكد مصدر أمني في توضيحات أوردتها وكالة الأنباء الرسمية، أن الشرطة بمدينة الدار البيضاء، كانت قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكايتين تقدمت بهما طالبتان، تتهمان المشتبه فيهما بانتحال صفات كوادر إدارية وأساتذة جامعيين بالكلية التي تدرسان بها، وذلك من أجل تحريضهما على الفساد وتعريضهما للابتزاز الجنسي والتهديد باستعمال تطبيقات التواصل.

وأوضح المصدر نفسه، أن الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية قد أسفرت عن التوصل إلى مجموعة من الطالبات الأخريات اللائي كن ضحايا لأفعال إجرامية مماثلة، كما تم تحديد هويتي الطالبين المشتبه فيهما وتوقيفهما، وهما في حالة تلبس بحيازة أجهزة إلكترونية يشتبه في كونها استعملت في هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم وضع المشتبه فيهما في الاعتقال الاحتياطي رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد مختلف الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر.