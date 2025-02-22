ابتكار سوار ذكي يزود مريض السُكري بالأنسولين من دون ألم

لندن ـ «القدس العربي»: نجح باحثون من جامعة بطرسبورغ الروسية للتقنيات الكهربائية في تطوير سوار ذكي مزود بجهاز إلكتروني دقيق، يعتمد على إبر دقيقة مجوفة تم تصنيعها باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وقالت شبكة «روسيا اليوم» في تقرير اطلعت عليه «القدس العربي» إن هذا الابتكار يهدف إلى تسهيل عملية حقن الإنسولين لمرضى السكري، مع التخلص من الألم المرتبط بالحقن التقليدية.

ويعتمد السوار على مبدأ بسيط لكنه فعال وهو إبر دقيقة مجوفة تخترق الطبقة الخارجية من الجلد (الطبقة القرنية) من دون الوصول إلى النهايات العصبية، ما يجعل العملية خالية تماماً من الألم، وهذه الإبر تخلق قنوات مجهرية تسمح للإنسولين بالوصول مباشرة إلى الطبقات العليا من الجلد، ومنها إلى الدورة الدموية بسرعة وكفاءة.

وقال تقرير «روسيا اليوم» إن هذا الابتكار يتمتع بالعديد من المزايا، وأبرزها سهولة الاستخدام، حيث يكفي الضغط على زر واحد لحقن جرعة تصل إلى 4 مل من الدواء.

كما يتميز بأنه «بدون ألم»، حيث إن الإبر لا تصل إلى النهايات العصبية، ما يجعل التجربة مريحة للمريض.

وبفضل هذا الابتكار يُمكن «تقليل المخاطر»، حيث إن الضرر الذي يلحق بالجلد ضئيل جداً، ويتم الشفاء بسرعة، مما يقلل من خطر العدوى مقارنة بالحقن التقليدية.

كما يؤدي إلى استقلالية المريض، حيث لا يحتاج إلى مساعدة طبية، مما يمنحه مزيداً من الحرية والخصوصية.

يشار إلى أن أطباء صينيين أعلنوا مؤخراً أنهم نجحوا في علاج مرض السكري لدى رجل يبلغ من العمر (59 عاما)، باستخدام العلاج بالخلايا الجذعية لأول مرة في العالم، حيث خضع المريض لعملية زراعة خلايا في عام 2021 ولم يتناول الأدوية منذ عام 2022.

وشمل العلاج التجريبي إنشاء نسخة اصطناعية من الخلايا الموجودة في البنكرياس والتي تنتج الإنسولين، وتحافظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.

وكان الرجل يعاني من مرض السكري من النوع الثاني لمدة 25 عاما، وفقد تقريبا كل وظائف هذه الخلايا، المعروفة باسم جزر لانغرهانس، وكان معرضاً لخطر كبير للإصابة بمضاعفات مميتة، ما يتطلب حقن عدة إنسولين كل يوم لمنعه من الدخول في غيبوبة سكري.