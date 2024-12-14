ابدأ يومك بشرب الماء الدافئ

هل تعلم أن إضافة كوب من الماء الدافئ إلى روتينك اليومي يمكن أن يحسن صحتك بشكل كبير؟ هذه العادة البسيطة تحفز الدورة الدموية، وتعزز الهضم، وتساعد في إزالة السموم من الجسم.

وعلى الرغم من قلة الأبحاث حول فوائد الماء الدافئ مقارنة بالماء البارد، فإن شرب الماء الدافئ يعد آمنًا ووسيلة فعالة للحفاظ على الترطيب طوال اليوم. ومن السهل تبني هذه العادة، فعليك فقط أن تبدأ يومك بكوب من الماء المغلي واتركه ليبرد قليلاً قبل أن تشربه.

ونشر موقع “هيلثلاين كوم” مقالا مفصلا عن “عشر فوائد للماء الساخن” وإذا كنت لا تفضل الشاي أو القهوة، يمكن إضافة الليمون إلى الماء الدافئ لتحسين الطعم.

ويمكن أن يساعد شرب الماء الدافئ على تحفيز الدورة الدموية عند الاستيقاظ، ما يعزز الشعور بالنشاط واليقظة سريعًا، ويمنحك بداية حوية لليوم. إضافةً إلى ذلك، فإن الماء الدافئ يحفز عملية الهضم ويعزز إزالة السموم من الجسم.

شرب الماء الدافئ قبل النوم يعتبر وسيلة رائعة للاسترخاء بعد يوم طويل، ويساعد على النوم بشكل أفضل. وإذا كنت لا تجد طعم الماء الدافئ جذابًا، يمكنك إضافة لمسة من الحمضيات مثل الليمون الحلو أو الليمون الحامض.

ومع كل هذه الفوائد البسيطة التي يمكن أن تكون جزءًا من روتينك اليومي، يمكنك تحسين صحتك العامة من دون الحاجة إلى وصفات معقدة أو مكونات إضافية.

عند شرب الماء الدافئ فور الاستيقاظ، يساهم ذلك في تنشيط الدورة الدموية بسرعة. الزيادة الطفيفة في درجة حرارة الجسم تساعد في تحفيز الدورة الدموية، ما يجعلك تشعر بالنشاط واليقظة بشكل أسرع، ويمنحك بداية يوم أكثر حيوية.

في الطب الصيني التقليدي، اعتاد الناس على استخدام الماء الدافئ لإزالة السموم من الجسم، حيث تساعد حرارته المرتفعة في إذابة المواد الضارة وطردها.

كما يعمل الماء الدافئ على تحفيز عملية التمثيل الغذائي والهضم، حيث تتوسع الأوعية الدموية عند شربه، ما يسمح له بالوصول إلى المعدة بسرعة ويساعد في تفتيت الطعام إلى مكوناته الأساسية.

كما أن شرب الماء الدافئ أثناء تناول الطعام يسهل هضم الدهون بشكل أفضل، حيث تزداد درجة حرارة الجسم قليلاً، ما يؤدي إلى توسع الشرايين والأوردة، وبالتالي تحسين تدفق الدم إلى الأنسجة والعضلات.

شرب الماء الدافئ يساهم أيضا في تخفيف تراكم المخاط في الأنف والحلق والجهاز الهضمي، ويقلل من نمو الفيروسات والبكتيريا، لهذا السبب، يعتبر الماء الدافئ مفيدًا عند الإصابة بنزلة برد.

ولمن يعانون من تقلصات في المعدة، كثيرًا ما يتم اللجوء إلى زجاجة ماء ساخن لتخفيف الألم. كذلك، يمكن أن يساعد شرب الماء الدافئ في تخفيف الصداع، ولكنه لا يغني عن العلاج الطبي.

هل تعلم أن كوبًا من الماء الدافئ قد يجعل الشخص الذي تتحدث معه أكثر لطفًا؟ أظهرت الدراسات أن شرب الماء الدافئ يحفز مستقبلات معينة في الفم، ما يؤثر على مركز المتعة في الدماغ ويعزز شعور التعاطف مع الآخرين. (DW)