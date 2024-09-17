ابنة أحمد سعدات تتحدث عن تفاصيل اعتقال الاحتلال لوالدتها- (شاهد)

لندن- “القدس العربي”:

قالت ابنة أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلية منذ عام 2002، إن “قوة عسكرية أكثر من 20 جندي اقتحموا منزل العائلة، واعتقلوا والدتي”.

وأضافت في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن “الجيش قام بتصوير مقتنيات البيت بما فيها أعلام فلسطين، بالإضافة إلى تفتيش المنزل قبل الانسحاب”.