ابنة أحمد سعدات تتحدث عن تفاصيل اعتقال الاحتلال لوالدتها- (شاهد)

لندن- “القدس العربي”:
قالت ابنة أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلية منذ عام 2002، إن “قوة عسكرية أكثر من 20 جندي اقتحموا منزل العائلة، واعتقلوا والدتي”.
وأضافت في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن “الجيش قام بتصوير مقتنيات البيت بما فيها أعلام فلسطين، بالإضافة إلى تفتيش المنزل قبل الانسحاب”.
تغطية صحفية| ابنة عبلة سعدات تتحدث عن اعتقال الاحتلال لوالدتها من منزلها في مدينة البيرة فجر اليوم. pic.twitter.com/xu1IHyOzpP
— شبكة قدس | الأسرى (@asranews) September 17, 2024
أين شرطة عباس العاجزة عن حماية نساء فلسطين في الضفة الغربية يا عينيا من الهجمة المسعورة لعصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي القذر الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥