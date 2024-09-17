سياسة | عربي | فلسطين

ابنة أحمد سعدات تتحدث عن تفاصيل اعتقال الاحتلال لوالدتها- (شاهد)

17 - سبتمبر - 2024

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لندن- “القدس العربي”:

قالت ابنة أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلية منذ عام 2002، إن “قوة عسكرية أكثر من 20 جندي اقتحموا منزل العائلة، واعتقلوا والدتي”.

وأضافت في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن “الجيش قام بتصوير مقتنيات البيت بما فيها أعلام فلسطين، بالإضافة إلى تفتيش المنزل قبل الانسحاب”.

 

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  1. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 17, 2024 الساعة 11:14 ص

    أين شرطة عباس العاجزة عن حماية نساء فلسطين في الضفة الغربية يا عينيا من الهجمة المسعورة لعصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي القذر الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥

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