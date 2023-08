ابنة إيراني ألماني محكوم بالإعدام في طهران تحث برلين وواشنطن على التحرّك- (فيديوهات)

واشنطن: حثت ابنةُ المعارض الإيراني الألماني جمشيد شارمهد، المحكوم بالإعدام في إيران، الولايات المتحدة وألمانيا، من واشنطن، على توحيد جهودهما لإطلاقه.

وتقول عائلة شارمهد إن الأخير تعرّض للخطف على أيدي أجهزة الأمن الإيرانية، أثناء عبوره الإمارات العربية المتحدة، في تموز/يوليو 2020، ونُقل برّاً عبر الحدود الى سلطنة عمان، ومنها الى إيران.

وحُكم على شارمهد، الذي أُعلن عن توقيفه في آب/أغسطس 2020، بالإعدام لتورطه المفترض في اعتداء إرهابي على مسجد، في العام 2008، في شيراز في جنوب إيران، أدى إلى مقتل 14 شخصاً. وترفض عائلته كل التهم الموجهة ضده.

"How come US nationals like my dad Jamshid Sharmahd are left behind when you have the opportunity to save their lives?" @GazelleSharmahd said in a video message, urging the Biden admin. to include his father – who's on death row in Iran – in a prisoner swap deal with Iran. pic.twitter.com/WJwRIQx7x5

كما يُتهم شارمهد، وهو مطوّر لأنظمة معلوماتية، بأنه ساهم في إنشاء موقع على شبكة الإنترنت لمجموعة معارضة إيرانية في المنفى تُعرف باسم “توندار” وتعتبرها طهران “إرهابية”.

وكان شارمهد هاجرَ الى ألمانيا في ثمانينات القرن الفائت، قبل الانتقال للإقامة في الولايات المتحدة.

وقالت ابنته غزاله شارمهد، التي تعيش في كاليفورنيا، لوكالة فرانس برس، على هامش طاولة مستديرة نظمها “الاتحاد الوطني للديموقراطية في ايران” إن “ما أطلبه من الولايات المتحدة وألمانيا هو إطلاق سراح والدي وإعادته وإنقاذ حياته”.

وكانت شدّدت، في وقت سابق، خلال كلمتها، على أن “الأمر مسألة حياة أو موت”، مؤكدةً أنها تشعر بالإحباط لأن برلين وواشنطن لا تريان “مدى إلحاح” الوضع، وترمي كل منهما الكرة للأخرى “في تقاذف للمسؤولية”.

