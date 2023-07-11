ابنة الفنان إيمان البحر درويش تنشر صورة “صادمة” لوالدها وهو على فراش المرض

نشرت ابنة الفنان المصري إيمان البحر درويش، صورة صادمة لوالدها ظهر فيها وهو مريض جدا.

وصدم المطرب المصري محبيه، إذ تغيرت ملامحه بشكل كبير وفقد الكثير من وزنه، كما لم يعد قادرا على النهوض من سريره.

وكتبت أمنية: “سيشهد التاريخ إن ده بقى إيمان البحر درويش”.

وفيما تعدّ هذه المرة الأولى التي يظهر فيها إيمان البحر درويش بعد تدهور حالته الصحية، خاصة أنه يعاني من متاعب صحية منذ أكثر من عامين، تبيّن أن هذه صورة قديمة.

واتضح أن ابنة الفنان أعادت نشر صورة قديمة لوالدها تعود لعام 2021، وطلبت من الناس الدعاء له هذه الأيام.

إلا أن تلك الخطوة لم تمر مرور الكرام، حيث انتقد البعض ما فعلته أمنية، معتبرين أن من غير اللائق نشر صورة لقامة فنية بهذه الحالة، وفق التعليقات.

في حين انهالت تعليقات أخرى على المنشور تدعو للفنان المصري بالشفاء العاجل.