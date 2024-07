ابنة الكاتبة الكندية أليس مونرو تروي تعرّضها للعنف الجنسي على يد زوج والدتها

مونتريال: نشرت الابنة الصغرى للكاتبة الكندية أليس مونرو، الأحد، مقالة مدوّية، بعد أشهر قليلة من وفاة والدتها، كشفت فيها عن تعرّضها للعنف الجنسي على يد زوج والدتها، قائلة إن الأخيرة اختارت الصمت عن هذه الارتكابات.

وكتبت أندريا روبن سكينر، في نص نشرته صحيفة “تورنتو ستار” الكندية، أنها في إحدى ليالي عام 1976، حين كانت في سن التاسعة، وبينما كانت والدتها غائبة، “صعد زوجها، زوج أمي، جيرالد فريملان، إلى السرير حيث كنت نائمة واعتدى عليّ جنسياً”.

One of the saddest stories I’ve ever worked on. Gerald Fremlin sexually abused Andrea Skinner when she was a child. When her mother found out, she chose him over her daughter. Her mother was Alice Munro. https://t.co/mnL3EBCTG3

— Richard Warnica (@richardwarnica) July 7, 2024