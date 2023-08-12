ابنة رئيس النيجر تقول إنه مع أفراد من العائلة محتجزون في ظروف غير إنسانية دون كهرباء ويفقدون وزنهم بسرعة

لندن ـ “القدس العربي”:

قالت ابنة رئيس النيجر محمد بازوم المنقلب عليه مؤخرا إن والدها وعائلته محتجزون في ظروف غير إنسانية على أيدي خاطفيهم العسكريين، الذين قطعوا الكهرباء عن المقر الرئاسي، وإن والدها وأفراد العائلة يفقدون وزنهم بسرعة بينما يتعفن الطعام في الثلاجة، وذلك في تصريح لصحيفة “الغارديان” البريطانية.

وقالت زازيا بازوم، التي كانت تقضي إجازة في فرنسا عندما احتجز حرس الرئاسة الخاص الشهر الماضي الرئيس محمد بازوم، إنها على اتصال هاتفي شبه يومي مع والدها ووالدتها وشقيقها، والذين تقول إنهم يعيشون دون مياه نظيفة ويعتمدون على ما تبقى من الأرز والمعكرونة، وإنه تم نفاد الوقود من فرن الغاز.

وقالت عبر الهاتف من باريس: “وضع عائلتي صعب للغاية في الوقت الحالي، إنهم يبقون في الظلام، والطقس في النيجر شديد الصعوبة. لذلك من المحزن جدًا أنهم دائمًا ما يكونون في الظلام والمنزل حار جدًا”. وأكدت أنه “يقولون إنهم سيستمرون في مواجهة الوضع، ولكن من الصعب بالنسبة لي [أنا وأشقائي في الخارج] رؤية عائلتنا في هذا الموقف ولا يمكنهم الخروج”.

وزازيا، 34 سنة، تدربت كمحامية مصرفية لكنها تعمل مع والدتها الحاجة هديزا بازوم في مؤسسة السيدة الأولى نور، في قطاعي الصحة والتعليم في النيجر.

وذكرت الغارديان أن الجهود الدولية فشلت في الضغط بنجاح على المجلس العسكري للإفراج عن والدها، الزعيم المنتخب ديمقراطياً في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

وأمر قادة الكتلة الإقليمية القوية، المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، الخميس، بتفعيل قواتها الاحتياطية في خطوة يُنظر إليها على أنها ضغط على المجلس العسكري للتنحي. وفي يوم الجمعة، دعت هيئة الاتحاد الأفريقي الأكبر حجمًا المجتمع الدولي إلى إنقاذ حياة بازوم. كما أعربت الولايات المتحدة والأمم المتحدة عن مخاوفهما بشأن صحته.

ومع ذلك، رفض الحكام العسكريون الجدد في النيجر الجهود الدبلوماسية للتوسط وهناك مخاوف من أن تؤدي التكتيكات الأكثر عدوانية إلى صراع فوضوي في قلب منطقة الساحل المضطربة والمهمة من الناحية الاستراتيجية.

وقد قطعت نيجيريا المجاورة الكهرباء عن النيجر للضغط على الجيش، على الرغم من أن زازيا قالت لـ”الغارديان” إن الكهرباء لا تزال موجودة في العاصمة وإن حقيقة أن عائلتها كانت بدون كهرباء كانت خطوة متعمدة من قبل خاطفيهم.

وقالت إن قادة المجلس العسكري منعوا طبيب والدها من دخول القصر الرئاسي في نيامي، حيث يتم احتجازه، وإن الجنود طلبوا منه عدم العودة.

وأكدت أن والدها ووالدتها فقدا حوالي 5 كيلوغرامات لكل منهما، بينما فقد شقيقها سالم البالغ من العمر 22 عامًا والمحتجز مع والديه 10 كيلوغرامات.

وقالت: “هذا أمر خطير للغاية، [قادة الانقلاب] يفعلون ذلك للضغط عليهم، لكن ليس من العدل أن نراهم في هذا الوضع”.

وأضافت “الطعام الموجود في الثلاجة، لا يمكنهم استخدامه بعد الآن. ليس لديهم لحوم أو خضروات طازجة، لذلك لديهم أشياء مثل الأرز والمعكرونة وهو الشيء الوحيد الذي يأكلونه حاليًا، وهو أمر غير مفيد لصحتهم، فأنت تدرك أنه لا يمكنك تناول الأرز والمعكرونة فقط دائمًا، طوال اليوم والليل”. وزادت زازيا “لذا فإن الأمر خطير بالنسبة لصحتهم. ليس لديهم حتى مياه نظيفة للشرب، وسينتهي غاز الطهي قريبًا أيضًا. إذن ماذا سيأكلون بعد ذلك، لأنهم لا يريدون السماح لأي شخص بالحضور لرؤيتهم”.

وذكرت “الغارديان” أنه عندما زارت فيكتوريا نولاند، وهي دبلوماسية أمريكية كبيرة، نيامي هذا الأسبوع، مُنعت من الاتصال بالعائلة الرئاسية. كما رُفض طلبها بالإفراج عن الرئيس.

وأضافت زازيا: “نحن أيضا طلبنا منه الخروج مرتين لكنهم رفضوا. وضعه سيئ”. وأكدت أن قادة الانقلاب يستخدمون كل هذه الأشياء ضد الرئيس وعائلته، بما فيها الكهرباء وكل ذلك الضغط النفسي، لأنهم يريدون رؤية والدي يوقع على خطاب استقالة”. وأضافت “هذا تعذيب، إنهم يجعلون الحياة صعبة للغاية بالنسبة لهم”.

وتشك زازيا في أن يفرج الجيش عن والدها. قالت: “ربما سيسمحون لأخي وأمي بالرحيل، لكنني لا أعتقد أنهم سيسمحون لوالدي بالخروج.. إنهم يعلمون أنهم إذا سمحوا له بالرحيل، فسيكون لديه أشخاص يدعمونه”.