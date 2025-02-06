منوعات | أبيض و أسود

ابنة ضحية اغتصاب جماعي في فرنسا تعتزم نشر كتاب حول محنتها

6 - فبراير - 2025

جيزيل بيليكو أثناء محاكمة شريكها السابق. أفينيون. 23 أكتوبر/تشرين الأول 2024. ا ف ب

حجم الخط
4

 باريس: تعتزم ابنة دومينيك بيليكو، الفرنسي الذي دينَ بتخدير زوجته جيزيل حتى يتمكن عشرات الغرباء من اغتصابها، نشر كتاب عن ضحايا الاعتداء الجنسي، على ما قالت الدار الناشرة للكتاب، الأربعاء.

ومن المقرر طرح كتاب “Pour que l’on se souvienne” (“لكي نتذكر”) في المكتبات الفرنسية في الخامس من آذار/مارس.

في كانون الأول/ديسمبر، دين دومينيك بيليكو (72 عاماً) بتخدير زوجته آنذاك جيزيل بيليكو واغتصابها وتحريض عشرات الرجال على فعل الشيء نفسه لأكثر من عقد.

كما دين 50 من المتهمين معه في القضية، وحُكم عليهم بأحكام مختلفة بالسجن لفترات تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة.

وأصبحت جيزيل بيليكو، والدة كارولين داريان، رمزاً نسوياً برفضها وصمة العار التي تُلصق عادة بالضحايا في مثل هذه القضايا، ومطالبتها بأن تكون المحاكمة مفتوحة للجمهور.

تعتقد داريان، وهي كنية تعتمدها في كتاباتها، أنها تعرضت أيضا للاعتداء من والدها الذي التقط لها صوراً حميمية.

وقامت بحملة للتوعية بشأن استخدام المخدرات لارتكاب اعتداءات جنسية، وفي عام 2022 كتبت كتاباً عن محنة الأسرة بعنوان “Et j’ai cesse de t’appeler papa” (“وتوقفتُ عن مناداتك أبي”).

وقالت دار نشر “جي سي لاتيس” إن كتابها الجديد سيركز على ضحايا الاغتصاب “الذين ليست لديهم أدلة ولا ذكريات”.

وقالت دار النشر، الأربعاء، إن جيزيل بيليكو (72 عاماً)، تخطط أيضاً لنشر كتاب، وهي تجري حالياً محادثات في هذا الشأن مع دار “فلاماريون”.

وقالت كل من جيزيل بيليكو وكارولين داريان إنهما تريدان لفت الانتباه إلى مخاطر الجرائم الجنسية من خلال ما يسمى بالإخضاع الكيميائي، أو تخدير شخص ما بنيّة خبيثة.

وأوضحت “جي إس لاتيس”: “تقدم لنا ابنة الضحية والجلاد وجهة نظرها الفريدة لهذه المأساة، وتكشف عن العمل غير المكتمل للتحقيق، وتتابع بلا هوادة معركتها ضد الإخضاع الكيميائي”.

قالت داريان إن والدها “يجب أن يموت في السجن”.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول ملاحظ:
    فبراير 6, 2025 الساعة 10:56 ص

    تعميم الفضيحة مع جني المال

    رد
  2. يقول S.S.Abdullah:
    فبراير 18, 2025 الساعة 9:24 ص

    ما الفرق بين كتب (أمريكا) وكتب (فرنسا)،

    لأن يجب أن يكون هناك فرق بين مناقشة كتاب، في موقع جريدة القدس العربي، البريطانية بالذات،

    تحت عنوان (ابنة ضحية اغتصاب جماعي في فرنسا تعتزم نشر كتاب حول محنتها) https://www.alquds.co.uk/?p=3452576

    رد
  3. يقول S.S.Abdullah:
    فبراير 18, 2025 الساعة 9:27 ص

    ولذلك قلت أحسنت، يا شاهد الأسترالي، دليل أو معنى (الرحمة) في أي مجتمع،

    https://www.hivepay.com.au/

    في ما يعمله إبنك ما شاء الله👆

    هي في معنى أو مفهوم كيف (تنقذ) الأسرة التي فقدت المُعيل/مُنتِج (الإيرادات) لها:

    https://www.aljazeera.com/features/2022/4/8/ayuuto-the-somali-female-social-lending-manual-on-braving-crisis

    كما حاول تسليط الضوء عليه موقع الجزيرة👆

    وللعلم هي نفس سبب، أخذ رئيس (بنغلاديش) الحالي، جائزة (نوبل)، في الإقتصاد المالي،

    والذي على ضوء ذلك تم طلب قيادته، من قبل أهل التغيير، على غش/فساد حكم (حسينة) الديمقراطي، بدون حتى إنتخابات كما حصل في سوريا عند إختيار (أحمد الشرع).

    التي هربت إلى (الهند) طلباً إلى (الحماية)، كما هرب (بشار الأسد) إلى (روسيا)، بسبب الشفاعة والمحسوبية أو الواسطة أي رشوة (المال السياسي) من خلال (حق) ترسية أي (مقاولة)، لتنفيذها.

    والذي تبين لي أن هذا الحق هو مفتاح إلى كل غش/فساد أو سوء خدمات داخل أي (دولة)، ولذلك نحن نعتمد خمس مبادىء في الإصلاح لأي نظام أو بيروقراطية:

    – الشفافية.
    – اللامركزية (الأتمتة).
    – حاضنة التقنية في تطوير مفهوم الجودة والكفاءة كوسيلة لتحسين الإيرادات/الإقتصاد.
    – الحوكمة الرشيدة.

    رد
  4. يقول S.S.Abdullah:
    فبراير 18, 2025 الساعة 9:27 ص

    – حق تعليم لغات الأقليات نفس حق تعليم اللغة الأم، لرفع مفهوم لغتي أحسن من لغتك أو التمييز اللغوي أو ثقافة آل البيت من جهة أو ثقافة شعب الرّب المُختار من جهة أخرى، أي إلغاء ثقافة الأنا لصالح ثقافة النحن كأسرة إنسانية، داخل أي مجتمع.

    أي تغيير منهاج تعليم اللغة ومنهاج تعليم الترجمة بين اللغات والألسن الإنسانية لتكون على أسس مناهج تعليم (لغة القرآن وإسلام الشهادتين)، بسبب لفظ الجلالة (الله) وأدوات علم (التدوين) اللّغوي،

    الذي تم خلقه فقط من أجل تأكيد مصداقية عملية تدوين (لغة القرآن وإسلام الشهادتين) صحيحة، أي بلا نقص أو تحريف أو تزييف أو تزوير.

    الحمدلله، على نعمة الهداية، والحمدلله على نعمة الإيمان، من خلال قواميس معنى معاني (لغة القرآن وإسلام الشهادتين)، حتى تكون الحكمة والتكامل من خلال التدافع في سوق المنافسة، دون حاجة إلى إعلان فلسفة أو سياسة الحرب/الصراع/فرّق تسد الحالية.🤨😉
    🤑🙈🙊🙉🪃📓📟🤖✒️🧠

    رد

أخبار ذات صلة

خمسة إسرائيليين متّهمين باغتصاب جماعي في قبرص يمثلون أمام القضاء مطلع أكتوبر
19 - سبتمبر - 2023
تمديد احتجاز خمسة إسرائيليين يشتبه في اغتصابهم بريطانية في قبرص
13 - سبتمبر - 2023
تزامنا مع زيارة نتنياهو.. الشرطة القبرصية تعتقل 6 إسرائيليين بشبهة اغتصاب سائحة بريطانية
4 - سبتمبر - 2023
ميلوني تزور مسرح اغتصاب جماعي بعد تسبب شريكها في غضب بإيطاليا
31 - أغسطس - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية