ابنة ضحية اغتصاب جماعي في فرنسا تعتزم نشر كتاب حول محنتها

باريس: تعتزم ابنة دومينيك بيليكو، الفرنسي الذي دينَ بتخدير زوجته جيزيل حتى يتمكن عشرات الغرباء من اغتصابها، نشر كتاب عن ضحايا الاعتداء الجنسي، على ما قالت الدار الناشرة للكتاب، الأربعاء.
ومن المقرر طرح كتاب “Pour que l’on se souvienne” (“لكي نتذكر”) في المكتبات الفرنسية في الخامس من آذار/مارس.
في كانون الأول/ديسمبر، دين دومينيك بيليكو (72 عاماً) بتخدير زوجته آنذاك جيزيل بيليكو واغتصابها وتحريض عشرات الرجال على فعل الشيء نفسه لأكثر من عقد.
كما دين 50 من المتهمين معه في القضية، وحُكم عليهم بأحكام مختلفة بالسجن لفترات تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة.
Caroline Darian, fille de Gisèle Pelicot publie un second livre sur le procès des viols de Mazan intitulé “Pour que l’on se souvienne” https://t.co/t3irmRDMAK via @lindependant
— L’Indépendant (@lindependant) February 5, 2025
وأصبحت جيزيل بيليكو، والدة كارولين داريان، رمزاً نسوياً برفضها وصمة العار التي تُلصق عادة بالضحايا في مثل هذه القضايا، ومطالبتها بأن تكون المحاكمة مفتوحة للجمهور.
تعتقد داريان، وهي كنية تعتمدها في كتاباتها، أنها تعرضت أيضا للاعتداء من والدها الذي التقط لها صوراً حميمية.
وقامت بحملة للتوعية بشأن استخدام المخدرات لارتكاب اعتداءات جنسية، وفي عام 2022 كتبت كتاباً عن محنة الأسرة بعنوان “Et j’ai cesse de t’appeler papa” (“وتوقفتُ عن مناداتك أبي”).
وقالت دار نشر “جي سي لاتيس” إن كتابها الجديد سيركز على ضحايا الاغتصاب “الذين ليست لديهم أدلة ولا ذكريات”.
وقالت دار النشر، الأربعاء، إن جيزيل بيليكو (72 عاماً)، تخطط أيضاً لنشر كتاب، وهي تجري حالياً محادثات في هذا الشأن مع دار “فلاماريون”.
وقالت كل من جيزيل بيليكو وكارولين داريان إنهما تريدان لفت الانتباه إلى مخاطر الجرائم الجنسية من خلال ما يسمى بالإخضاع الكيميائي، أو تخدير شخص ما بنيّة خبيثة.
وأوضحت “جي إس لاتيس”: “تقدم لنا ابنة الضحية والجلاد وجهة نظرها الفريدة لهذه المأساة، وتكشف عن العمل غير المكتمل للتحقيق، وتتابع بلا هوادة معركتها ضد الإخضاع الكيميائي”.
قالت داريان إن والدها “يجب أن يموت في السجن”.
(أ ف ب)
تعميم الفضيحة مع جني المال
ما الفرق بين كتب (أمريكا) وكتب (فرنسا)،
لأن يجب أن يكون هناك فرق بين مناقشة كتاب، في موقع جريدة القدس العربي، البريطانية بالذات،
تحت عنوان (ابنة ضحية اغتصاب جماعي في فرنسا تعتزم نشر كتاب حول محنتها) https://www.alquds.co.uk/?p=3452576
ولذلك قلت أحسنت، يا شاهد الأسترالي، دليل أو معنى (الرحمة) في أي مجتمع،
https://www.hivepay.com.au/
في ما يعمله إبنك ما شاء الله👆
هي في معنى أو مفهوم كيف (تنقذ) الأسرة التي فقدت المُعيل/مُنتِج (الإيرادات) لها:
https://www.aljazeera.com/features/2022/4/8/ayuuto-the-somali-female-social-lending-manual-on-braving-crisis
كما حاول تسليط الضوء عليه موقع الجزيرة👆
وللعلم هي نفس سبب، أخذ رئيس (بنغلاديش) الحالي، جائزة (نوبل)، في الإقتصاد المالي،
والذي على ضوء ذلك تم طلب قيادته، من قبل أهل التغيير، على غش/فساد حكم (حسينة) الديمقراطي، بدون حتى إنتخابات كما حصل في سوريا عند إختيار (أحمد الشرع).
التي هربت إلى (الهند) طلباً إلى (الحماية)، كما هرب (بشار الأسد) إلى (روسيا)، بسبب الشفاعة والمحسوبية أو الواسطة أي رشوة (المال السياسي) من خلال (حق) ترسية أي (مقاولة)، لتنفيذها.
والذي تبين لي أن هذا الحق هو مفتاح إلى كل غش/فساد أو سوء خدمات داخل أي (دولة)، ولذلك نحن نعتمد خمس مبادىء في الإصلاح لأي نظام أو بيروقراطية:
– الشفافية.
– اللامركزية (الأتمتة).
– حاضنة التقنية في تطوير مفهوم الجودة والكفاءة كوسيلة لتحسين الإيرادات/الإقتصاد.
– الحوكمة الرشيدة.
– حق تعليم لغات الأقليات نفس حق تعليم اللغة الأم، لرفع مفهوم لغتي أحسن من لغتك أو التمييز اللغوي أو ثقافة آل البيت من جهة أو ثقافة شعب الرّب المُختار من جهة أخرى، أي إلغاء ثقافة الأنا لصالح ثقافة النحن كأسرة إنسانية، داخل أي مجتمع.
أي تغيير منهاج تعليم اللغة ومنهاج تعليم الترجمة بين اللغات والألسن الإنسانية لتكون على أسس مناهج تعليم (لغة القرآن وإسلام الشهادتين)، بسبب لفظ الجلالة (الله) وأدوات علم (التدوين) اللّغوي،
الذي تم خلقه فقط من أجل تأكيد مصداقية عملية تدوين (لغة القرآن وإسلام الشهادتين) صحيحة، أي بلا نقص أو تحريف أو تزييف أو تزوير.
الحمدلله، على نعمة الهداية، والحمدلله على نعمة الإيمان، من خلال قواميس معنى معاني (لغة القرآن وإسلام الشهادتين)، حتى تكون الحكمة والتكامل من خلال التدافع في سوق المنافسة، دون حاجة إلى إعلان فلسفة أو سياسة الحرب/الصراع/فرّق تسد الحالية.🤨😉
