ابنة كريستيانو رونالدو الصغيرة تظهر بقميص اللاعب المصري في فريق ليفربول محمد صلاح

لندن ـ «القدس العربي»: ارتدت ابنة اللاعب البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو، الذي يلعب حاليا لفريق النصر السعودي، قميص نادي ليفربول المدون عليه اسم اللاعب المصري محمد صلاح، في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت جورجينا رودريغيز صديقة كريستيانو رونالدو عبر حسابها الشخصي فيديو على موقع “إنستغرام”، صورة أظهرت فيها ابنتها الصغيرة “ألانا” وهي ترتدي قميص محمد صلاح مع حذاء كبير بكعب عال يبدو أنه يعود لوالدتها.

ويستعد محمد صلاح في الوقت الحالي لبداية الموسم الكروي الجديد مع ليفربول الإنكليزي بآمال جديدة، لتعويض إخفاقات الموسم الماضي، خاصة بعدما فشل “الحمر” في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ويعد محمد صلاح أحد نجوم نادي ليفربول الإنكليزي، إذ يتهافت على اقتناء القميص الخاص به أبناء نجوم اللاعبين، حيث سبق وأن ارتدى نجل ستيفن جيرارد القميص نفسه قبل أسابيع قليلة.