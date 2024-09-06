ابنة هيفاء وهبي تتعرض للانتقادات بعد اتهامها باستخدام الذكاء الصناعي

“القدس العربي”: تعرضت زينب فياض ابنة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي لاتهامات عريضة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، من أجل تقليد صوت والدتها في فيديو دعائي لأحد المنتجات الجمالية.

ونشرت ابنة وهبي من طليقها الأول نصر فياض، فيديو حصد أكثر من مليون مشاهدة خلال ساعات قليلة من طرحه، تروّج فيه لمنتج يُعنى بالبشرة وصحتها.

وانهالت التعليقات التي أشارت إلى لجوء فياض إلى لغة جسد وأداء حركي مماثل لأسلوب أمها، ولكن الأبرز كانت الاتهامات باستخدام الـAI في صوت الابنة، حتى يشابه جداً صوت الوالدة، بحسب مجلة لها.

وتباهت زينب بالتفاعل مع الفيديو، إذ قالت في خاصية القصص المصوّرة: “خلال 8 ساعات فقط”، ثم سألت “ليش زينب فياض ما بتعلن ليل نهار؟”، وأوضحت في جوابها: “لأن تقيل اسمي، وما أختار إلا الشي الصح القوي”.