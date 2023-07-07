ابن شقيق نجم الراي خالد.. “الشاب مجيد” يصور أغنيته الجديدة في لبنان- (فيديو)

بيروت- “القدس العربي”: أطلق عازف الإيقاع الشهير والمُنتج الموسيقي ألبير بويادجيان أغنيته المُصوّرة “La Joie” أو “نشيد الفرح” بمُشاركة الفنان الجزائري “الشاب مجيد”، وهي أغنية إيقاعية راقصة من تأليف وتوزيع ألبير بويادجيان الذي كتب أيضاً كلمات الأغنية بالفرنسية و”شاب مجيد” بالعربية.

وصُوّرت هذه الأغنية في لبنان على مدى شهر ونصف تحت إدارة المُخرج سيرج مجدلاني، الذي ظهر أيضاً في الفيديو كليب بمشهد عفوي للتأكيد على رسالة الأمل التي تجسّدها الأغنية.

ورأى “أن التحدّي الأكبر كان في نقل أجواء شبيهة بتلك التي نراها في كوبا والأرجنتين والمكسيك والبرتغال”.

وأوضح المنتج بويادجيان “الأغنية تُشبهني كثيراً كون كل العروض الفنية الراقصة التي قدمتها في مسيرتي كنت أنشر من خلالها السعادة والطاقة والحيوية لأن الفرح هو المفتاح الأساسي للتقدم والنجاح، والموسيقى هي السلاح الذي يُساعدنا في إيصال رسالتنا إلى العالم”. وأشار إلى أنه “أراد توظيف خبرته بعد سنوات طويلة من العمل في المجال الفني لخدمة الموسيقى وتقديم نفسه كمُنتج موسيقي يهدف لتقديم مُحتوى فني عالمي”.

وقال “اخترت أن تكون بصوت “شاب مجيد”، وهو ابن شقيق “الشاب خالد”، لأن الأغنية ملائمة جداً لصوته وكوننا من الجيل نفسه، فكتب هو كلماتها بالعربية ولحّنتها ووزّعتها بأسلوب عالمي لتكون هذه الأغنية نشيداً للفرح ورسالة أمل لجيل المُستقبل بعد كل العقبات الاقتصادية والصحية والوطنية التي مررنا بها”.

اما “شاب مجيد” فأعرب عن سعادته بالتعاون مع ألبير بويادجيان، ولفت إلى أنه “خلال ثورة تشرين الأول/ أكتوبر2019 في لبنان، أراد ألبير بويادجيان أن يُقدم هدية وتحية لوطنه من خلال عمل فني، وكنا قد عشنا الأجواء نفسها خلال ثورة الجزائر في فبراير 2019. لذا، اجتمعنا من خلال هذه الأغنية المليئة بالإيجابية لنوجّه رسالة حب وأمل لوطننا أنّه مهما مرّت علينا ظروف صعبة سنبقى صامدين وأوفياء له”.