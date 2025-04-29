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ابن فرحان يبدأ زيارة لقطر يرأس خلالها وفد السعودية باجتماع مشترك

منذ 40 دقيقة

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان

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الدوحة: بدأ وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الثلاثاء، زيارة رسمية إلى قطر يترأس خلالها وفد بلاده في اجتماع مشترك بين الجانبين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس” إن ابن فرحان “وصل إلى الدوحة اليوم في زيارة رسمية لدولة قطر الشقيقة”.

ومن المقرر أن يترأس ابن فرحان خلال الزيارة “الجانب السعودي في اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي القطري”، وفق الوكالة.

ويعد مجلس التنسيق أحد الأطر المؤسسية للتعاون المشترك بين السعودية وقطر، ويهدف إلى تعزيز الشراكة في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.

ولم تتطرق الوكالة إلى بنود أخرى على جدول أعمال ابن فرحان ولا مدة زيارته.

والاثنين، زار ابن فرحان مسقط، وبحث مع نظيره العماني بدر البوسعيدي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين ووسائل معالجة القضايا الإقليمية والدولية.

(الأناضول)

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