اتحادات العمال الدولية والعربية تستجيب لنداء الاتحاد الفلسطيني بالإضراب يوم ٧ أكتوبر

غزة- “القدس العربي”:

أعلن الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، أن عشرات الاتحادات والنقابات العمالية الدولية والعربية استجابت إلى نداء الاتحاد الذي دعا به إلى إضراب عمالي عالمي في السابع من أكتوبر المصادف لذكرى اليوم العالمي للعمل اللائق.

وأوضح سعد أن العديد من المراسلات وصلت من الاتحاد الدولي للنقابات وما يمثله من أعضاء في دول العالم، والاتحاد العربي للنقابات وما يمثله من الاتحادات والنقابات العربية لتؤكد التزامها بالإضراب العمالي مدة 15 دقيقة ومساندة لـ500 ألف عامل فلسطيني تعطلوا عن عملهم مدة سنة.

ودعا سعد الحكومة وكل فصائل، ومؤسسات، وفعاليات العمل الوطني وعمال فلسطين إلى الالتزام بهذا الإضراب “نصرة لعمال فلسطين، لافتا إلى أن العمل اللائق وبكل المعاني التي يحملها من حماية وعدالة اجتماعية “لا يمكن أن يتحقق بفلسطين طالما لم يأخذ الشعب الفلسطيني حقه بالاستقلال والحرية”.

وأوضح اتحاد عمال فلسطين أنه في اليوم العالمي للعمل اللائق، يكون قد مضى سنة كاملة على إحالة الاحتلال لـ500 ألف عامل فلسطيني على “البطالة القسرية والحرمان من الأجر”.

وأضاف وهو يشير إلى الوضع الحالي “سنة كاملة والاقتصاد الفلسطيني في انهيار”.

ودعا لدعم عمال فلسطين والتضامن معهم، وجاء في بيان أصدره “لنتوقف جميعا عن العمل 15 دقيقة من أجل حق العامل والعاملة الفلسطينية في العمل وفي الأجر”.