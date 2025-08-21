اتحادات صحافيين أوروبية تتضامن مع إعلاميي غزة

لندن – بروكسيل – «القدس العربي» ووكالات: ينظم «الاتحاد الوطني للصحافيين» في بريطانيا، سلسلة تحركات تضامنا مع الصحافيين الفلسطينيين في غزة.

وخلال الأيام الأحد عشر الماضية أظهر الاتحاد، الذي يمثل النقابة الأبرز للصحافيين في المملكة المتحدة وأيرلندا، أنشطة تضامنية «لإدانة عمليات القتل المتعمدة التي نفذتها القوات الإسرائيلية بحق صحافيي «الجزيرة» والعاملين في الإعلام في غزة. ويقول الاتحاد في نشراته الداخلية الموجهة إلى أعضائه، «إن رؤية الأعضاء يتحدون لإدانة الإفلات من العقاب كان أمرا ملهما»، مجددا دعوته «لضمان سلامة جميع الصحافيين وحقوقهم، في أن يؤدوا عملهم بحرية».

ونظمت فروع الاتحاد في دبلن، وديري، وبلفاست، وإدنبرة، ولندن، وبريستول، ودندي، وغلاسكو، ونيوكاسل وغيرها، وقفات تضامنية، بهدف «تسليط الضوء على الأهمية الحيوية لحرية الصحافة والاعتراف بتقارير الصحافيين الفلسطينيين في أبشع الظروف».

ويشير الاتحاد البريطاني، إلى أن الاتحاد الدولي للصحافيين وثّق مقتل ما لا يقل عن 212 صحافيا فلسطينيا وعاملا في الإعلام خلال الأشهر الـ22 الماضية.

وشجع الاتحاد أعضاءه في الفترة من 26 إلى 27 آب / أغسطس على المشاركة في 48 ساعة من التحركات التضامنية الإضافية. كما اقترح أنشطة يمكن للأعضاء القيام بها بشكل فردي، بالإضافة إلى إجراءات جماعية يمكن أن تقوم بها الفروع، في مكان العمل، أو حتى من المنزل.

وأعلن عن دعمه المبادرات التي يتخذها «الاتحاد الدولي للصحافيين». واقترح على الصحافيين خطوات اختيارية تشمل التبرع بأجر ساعة عمل، أو بأي مبلغ آخر، لصندوق السلامة التابع لـ»الاتحاد الدولي للصحافيين»، الذي يقدم مساعدة مالية وطبية عملية للصحافيين حول العالم – بما في ذلك غزة.

تبرعات ووقفات: #StopKillingJournalists

كما حثّ أعضاءه على كتابة بيانات تضامن تتماشى مع المطالب لنشرها على موقع الاتحاد، والتوقيع على رسالة الاتحاد المفتوحة التي تدعو حكومة المملكة المتحدة إلى ممارسة ضغط جدي لحماية الصحافيين في غزة ودعم تحقيق مستقل لإنهاء الإفلات من العقاب.

وأشار الاتحاد إلى أن المجلس التنفيذي الأيرلندي يخطط لمبادرة مماثلة تتزامن مع استئناف جلسات البرلمان. كما يقترح «الاتحاد الوطني للصحافيين» تنظيم أنشطة في أماكن العمل، أو وقفات، أو لحظات تأمل.

ومن بين الأنشطة المقترحة على سبيل المثال، عقد اجتماع في الفرع، أو المجموعة، والاتفاق على تبرع جماعي للصندوق، أو بيان، أو توقيع الرسالة المفتوحة معا. وأكد الاتحاد انه سيوفر رابطا على منصة «زوم» لوقفة افتراضية يمكن للأعضاء الاجتماع خلالها.

كما أعلن أنه يمكن للأعضاء في لندن الانضمام إلى فرع الصحافيين المستقلين في العاصمة في 27 آب / أغسطس الساعة 5:30 مساءً في وقفة خارج «داونينغ ستريت» للاستماع إلى كلمات، من بينها خطاب للصحافي الغزي البارز وائل الدحدوح.

وعند الساعة السادسة مساءً تُعقد وقفة أخرى في شارع أوكونيل في دبلن، ينظمها عدد من أعضاء الاتحاد. ودعا الاتحاد أعضاءه إلى النشر على وسائل التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على هذا الهجوم على الحقيقة وحرية الصحافة، وتحميل المواد البصرية الخاصة بالاتحاد واستخدام وسم #StopKillingJournalists.

وفي بروكسل، أدانت منظمات صحافية دولية وبلجيكية، بشدة اغتيال إسرائيل مراسلا قناة «الجزيرة» أنس الشريف ومحمد قريقع، في قطاع غزة.

ودعت المنظمات الصحافية، إلى تضامن دولي ضد الهجمات الإسرائيلية الممنهجة على الصحفيين في القطاع.

جاء ذلك في بيان مشترك الخميس، للاتحاد الدولي للصحافيين، وجمعية الصحفيين البلجيكيين، والاتحاد الأوروبي للصحافيين، واتحاد الصحافيين الفلسطينيين، وغيرها من المنظمات الصحافية.

وجاء في البيان: «بعد يوم من تغطية القصف الإسرائيلي المكثف في غزة، تم استهداف الشريف الذي كان واحدا من ستة صحفيين وإعلاميين استهدفوا في خيمة للصحفيين».