اتحاد الجزائر يفوز على الأهلي المصري ويتوج بلقب كأس السوبر الإفريقي- (صور وفيديو)

الرياض: توج فريق اتحاد الجزائر بلقب كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم عقب فوزه على الأهلي المصري بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب الملك فهد الدولي بمدينة الطائف السعودية.

وأنهى اتحاد الجزائر الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه زين الدين بلعيد في الدقيقة 42 من ركلة جزاء.

يذكر أن هذا اللقب هو الأول لاتحاد الجزائر، فيما كان الأهلي توج باللقب 8 مرات سابقة.

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مباراه الاهلي المصري واتحاد الجزائر بث مباشر ⚽️📺#الاهلى_اتحاد_العاصمة

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فضلوها ❤️🤗https://t.co/2QdQg8zv1X — طارق (@ittt95) September 15, 2023

كانت هذه هي المرة الـ11 التي يشارك فيها الأهلي في مباراة كأس السوبر، بعدما توج بلقب النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بفوزه 3 / 2 على الوداد البيضاوي المغربي في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بالدور النهائي للمسابقة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء، والتي توج بها للمرة الـ11، معززا رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجا بها.

في المقابل،كان هذا هو الظهور الأول لاتحاد الجزائر في مباراة السوبر، عقب حصوله على لقب الكونفدرالية الإفريقية في الموسم الماضي، على حساب يانغ أفريكانز التنزاني في الدور النهائي.

#اتحاد_العاصمة ممثل #الجزائر يتوج بطلا ل #السوبر_الافريقي على حساب نادي القرن عملاق قارتنا الافريقيه #الاهلي_المصري

مبروووك اتحادنا مبروك ولادنا و مبروك لعشاق الاتحاد

هارد لك عشاق الاهلي لو النهائي ضد اي فريق اخر كنت شجعتكم ❤🇪🇬#اتحاد_العاصمة_الاهلي_المصري pic.twitter.com/PyQVjaROAQ — 🇩🇿بنت الدولة الجزائرية العسكرية 🇩🇿 (@NouRSin26) September 15, 2023

(د ب أ)





