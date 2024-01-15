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اتحاد الجزائر يضاعف محنة مولودية وهران بثنائية ويواصل صحوته بالدوري الجزائري

منذ 36 دقيقة

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الجزائر: واصل اتحاد الجزائر صحوته في بطولة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، عقب فوزه 2 / صفر على ضيفه مولودية وهران، في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة للمسابقة.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح براهيم بن زازا التسجيل للاتحاد في الدقيقة 62، فيما أضاف زميله حسين دهيري بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة .78

وارتفع رصيد اتحاد الجزائر، الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة والخامس خلال الموسم الحالي، إلى 17 نقطة في المركز التاسع، علما بأنه مازال يمتلك مباراتين مؤجلتين.

في المقابل، توقف رصيد مولودية وهران، الذي تكبد خسارته الثامنة في البطولة هذا الموسم والسادسة على التوالي، عند 6 نقاط في المركز الخامس عشر (قبل الأخير) لتتواصل معاناته في المسابقة.

(د ب أ)

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