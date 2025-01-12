اتحاد الجزائر يضمن تأهله لدور الثمانية في كأس الكونفدرالية الأفريقية

جابوروني- بوتسوانا: تأهل فريق اتحاد الجزائر لدور الثمانية في كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، بالفوز خارج ملعبه على أورابا يونايتد البوتسواني بنتيجة 2 / 1 ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات، الأحد.

تقدم اتحاد الجزائر بهدفين أحرزهما سيكو جاساما وحسام الدين غشة في الدقيقتين 14 و60، بينما أحرز كاموجيلو مولوي هدف أورابا الوحيد في الدقيقة 95.

ورفع الفريق الجزائري رصيده إلى 11 نقطة ليعزز صدارته للمجموعة الثالثة بينما تجمد رصيد أورابا عند نقطتين فقط في ذيل الترتيب، ليودع البطولة رسميا.

ويلتقي في وقت لاحق الأحد أسيك ميموزا الإيفواري وديارف السنغالي علما بأن الفريقين يتساويان برصيد 5 نقاط.

(د ب أ)