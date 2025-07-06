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اتحاد الجزائر يفاجئ شباب بلوزداد ويتوج بكأس الجزائر للمرة التاسعة

منذ 3 ساعات

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الجزائر: جرد اتحاد الجزائر غريمه وجاره شباب بلوزداد من لقب مسابقة كأس الجزائر بعدما تغلب عليه 2 / صفر، في نهائي المسابقة على ملعب “نيلسون مانديلا” بالجزائر العاصمة، تحت أنظار رئيس البلاد عبد المجيد تبون، وكبار المسؤولين في الدولة.

وحسم اتحاد الجزائر اللقب في الربع ساعة الأول من المباراة بعدما سجل هدفين عن طريق رياض بن عياد، وأحمد خالدي، في الدقيقتين التاسعة و13 على الترتيب.

واللقب هو التاسع من نوعه لاتحاد الجزائر الذي ظهر في النهائي للمرة 18 بعد أعوام 1981، و1988، و1987، و1999، و2002،و2003، و2004، و2013. ليعادل بذلك رقم شباب بلوزداد كأكثر الأندية تتويجا بكأس الجزائر.

كما انه النهائي الثالث من بين الستة التي جمعت الفريقين في تاريخ المسابقة الذي يحسمه اتحاد الجزائر لصالحه بعد لقبي عامي 1988 و2003، بعدما فاز شباب بلوزداد باللقب أعوام 1969، 1970، و1978.

(د ب أ)

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