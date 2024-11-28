اتحاد الجزائر يكتسح أورابا يونايتد البوتسواني بسداسية في كأس الكونفدرالية الأفريقية

الجزائر: حقق اتحاد الجزائر فوزا عريضا على ضيفه أورابا يونايتد البوتسواني بنتيجة 6 / صفر في الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأنهى الفريق الجزائري الشوط الأول متفوقا بأربعة أهداف، حيث سجل إسماعيل بلقاسمي ثنائية في الدقيقتين 4 و15، وأضاف سعدي رضواني ووالي موسى علي الهدفين الثالث والرابع بالدقيقتين 34 و1+45.

وفي الشوط الثاني، عزز الفريق الجزائري تفوقه بهدفين سجلهما نبيل لعمارة وإسلام مريلي في الدقيقتين 48 و71 من المباراة التي أقيمت على ملعب 5 جويلية.

وحقق اتحاد الجزائر أول ثلاث نقاط له ليتساوى مع أسيك ميموزا الذي فاز على ديارف السنغالي بنتيجة 2 / صفر.

وسيحل الفريق الجزائري ضيفا على ديارف السنغالي، بينما يلعب أسيك ميموزا أمام مضيفه أورابا يونايتد بالجولة الثانية، في أوائل ديسمبر/كانون الأول المقبل.

(د ب أ)