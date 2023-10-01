اتحاد الجزائر ينجو من فخ الفتح الرباطي المغربي ويبلغ دور المجموعات بالكونفيدرالية الأفريقية

الجزائر: بلغ اتحاد الجزائر، حامل لقب بطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية)، دور المجموعات بالمسابقة، رغم تعادله مع ضيفه الفتح الرباطي، دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على ملعب ” ميلود هدفي” بمدينة وهران غربي الجزائر، ضمن إياب الدور التمهيدي الثاني.

كان الفريقان تعادلا ذهابا 1/1، ليقطع اتحاد الجزائر تأشيرة التأهل مستفيدا من أفضلية الهدف الذي سجله خارج أرضه.

وخلق الفتح الرباطي صعوبات كبيرة لاتحاد الجزائر خاصة في الشوط الأول، كما سجل هدفا في الدقيقة 60 ألغاه الحكم بدعوى خروج الكرة قبل عودتها إلى الملعب.

(د ب أ)