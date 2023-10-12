سياسة | عربي

اتحاد الشغل التونسي: العرب خانوا القضية الفلسطينية.. ولا ننتظر شيئاً من الجامعة

منذ 52 دقيقة

إثر غارة إسرائيلية، في مدينة رفح بجنوب القطاع- ا ف ب

حسن سلمان
حجم الخط
0

تونس- “القدس العربي”: قال سمير الشفي، الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل التونسي، إن الموقف العربي مما يجري اليوم في فلسطين لم يرتق إلى الحد الأدنى المطلوب.

وأضاف لإذاعة شمس المحلية: “هناك أنظمة تعبّر عن تعاطفها مع ما تسميهم “صهاينة مدنيين” إضافة إلى منع تنظيم مسيرات مساندة لفلسطين”.

وعلق على البيان المثير للجدل الذي أصدرته الجامعة العربية بالقول: “الخيانات أصبحت بالمكشوف. ولا ننتظر شيئاً من الجامعة العربية”.

وكانت تونس عبرت عن “تحفظها” على القرار الذي أصدرته جامعة الدول العربية حول عملية طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي على غزة.

كما اعترضت كل من الجزائر وسوريا وليبيا والعراق على بعض العبارات الواردة في نص القرار، والتي تدين قتل المدنيين من قبل “الجانبين” الفلسطيني والإسرائيلي.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

تونس “تتحفّظ” على قرار الجامعة العربية حول العدوان الإسرائيلي على غزة
منذ 5 ساعات
97 نائباً تونسياً يستعجلون البرلمان للمصادقة على قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل
منذ 19 ساعة
مستشار الرئيس التونسي: لا نتاجر بالقضية الفلسطينية ونتحرك لدعمها دبلوماسيا- (فيديو)
منذ 19 ساعة
وزير تونسي سابق: ما أنجزته حماس خلال أيام لم تستطع الجيوش العربية تحقيقه في سبعة عقود
منذ 23 ساعة

اشترك في قائمتنا البريدية