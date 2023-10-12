اتحاد الشغل التونسي: العرب خانوا القضية الفلسطينية.. ولا ننتظر شيئاً من الجامعة

إثر غارة إسرائيلية، في مدينة رفح بجنوب القطاع- ا ف ب

تونس- “القدس العربي”: قال سمير الشفي، الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل التونسي، إن الموقف العربي مما يجري اليوم في فلسطين لم يرتق إلى الحد الأدنى المطلوب.

وأضاف لإذاعة شمس المحلية: “هناك أنظمة تعبّر عن تعاطفها مع ما تسميهم “صهاينة مدنيين” إضافة إلى منع تنظيم مسيرات مساندة لفلسطين”.

وعلق على البيان المثير للجدل الذي أصدرته الجامعة العربية بالقول: “الخيانات أصبحت بالمكشوف. ولا ننتظر شيئاً من الجامعة العربية”.

وكانت تونس عبرت عن “تحفظها” على القرار الذي أصدرته جامعة الدول العربية حول عملية طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي على غزة.

كما اعترضت كل من الجزائر وسوريا وليبيا والعراق على بعض العبارات الواردة في نص القرار، والتي تدين قتل المدنيين من قبل “الجانبين” الفلسطيني والإسرائيلي.