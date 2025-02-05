اتحاد الشغل التونسي: تسييس قطاع العدالة يهدد بانهياره

تونس – “القدس العربي”: حذرت “الجامعة العامة لأعوان العدلية” (نقابة موظفي وزارة العدل) التابعة لاتحاد الشغل من “انهيار” قطاع العدالة بسبب إقحامه في التجاذبات السياسية واستعماله من قبل السلطات في “الترهيب وتكميم الأفواه”.

وقالت، في بيان الثلاثاء على موقع فيسبوك: “يعيش مرفق العدالة منذ مدة طويلة على وقع ارتباك غير مسبوق وفوضى عارمة طالت أوجه نشاطه ونخرت في العمق دعائمه؛ نتيجة إقحامه في تجاذبات سياسية وصراعات ضيقة غير مسؤولة عصفت في العمق بإحدى مبادئ وركائز النظام الجمهوري الحقيقي وضربت مبدأ الفصل بين السلط والتوازن بينها. فعوض أن يكون مرفق العدالة مجلبة للطمأنينة والعدل والإنصاف والمحاسبة على قاعدة علوية القانون أصبح في ذهن قطاعات واسعة من الشعب وخاصة قواه الحية أداة للتخويف والترهيب والتصفية وتكميم الأفواه، وهذا منذر بخراب العمران كما علمنا ذلك التاريخ”.

وأضاف البيان: “في ظل هذه الأوضاع أصبحت حقوق الناس مهددة وساد الشك وحل مكان الطمأنينة وتاهت العدالة في دوامة الارتجالية واللخبطة في التسيير والتناحر صلب الإدارة لهثا وراء المصالح الشخصية والولاءات في ضرب وفي تناقض صارخ مع المصلحة العليا للبلاد والعباد”.

وتابعت الجامعة في بيانها: “في الوقت الذي يجابه فيه ما تبقى من أعوان وموظفين كما هائلا من أعمال تخصهم وتخص غيرهم خلال وخارج التوقيت الإداري، انهالت عليهم سلط الإشراف وعلى المرفق ككل بسيل من النقل التعسفية ومجالس التأديب والمحاكمات الكيدية أنهكتهم وأنهكت المرفق وزادته لخبطة وحكمت على أدائه بعدم الاستقرار. وحتى المكسب الاجتماعي اليتيم الذي انتظر الأعوان تأسيسه ليخفف عليهم أعباء ضعف سلم تأجيرهم ونعني بذلك التعاونية فإنها تحولت إلى عبء إضافي على أجورهم المنهكة أصلاً، ناهيك عن غياب الشفافية عن أعمالها والتكتم بخصوص التقرير الأدبي والمالي لها والتهرب من نشرهما طبق القانون”.

كما استنكرت “سياسة تكميم الأفواه عبر مجالس التأديب والقضايا الجزائية المفبركة التي تعتمدها سلطة الإشراف في تركيبتها الحالية، سياسة فاشلة ومضرة بمرفق العدالة”.

ودعت السلطات إلى “تعديل أسلوب تسيير مرفق العدالة ذواتا وتوجهات”، مؤكدة “التزام الهياكل النقابية بدورها في الدفع نحو حوار ايجابي ومسؤول”.

كما دعت النقابيين إلى “المشاركة بفعالية في صد الهجوم على مرفق العدالة والذود عن دولة القانون والمؤسسات بكل الأشكال النضالية الشرعية والمشروعة”، وألا يكونوا “شهود زور ضمن مجالس تأديب إقصائية وغير شرعية، وأن يقاطعوا أشغالها إذا اقتضى الأمر”.