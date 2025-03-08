اتحاد الشغل التونسي يحذر من تراجع دور المرأة في الحياة السياسية

تونس – “القدس العربي”:

عبّر اتحاد الشغل التونسي عن قلقه من تراجع دور المرأة في الحياة السياسية، داعيا إلى تطوير القوانين المتعلقة بحماية المرأة من العنف والتحرش وضمان حقوقها في العمل.

وفي بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف السبت، أعرب الاتحاد عن “قلقه الشديد إزاء تراجع دور المرأة ومكانتها وتمثيليتها في الحياة السياسية وتزايد التعدّي على حقوقها المواطنيّة التي تظهر من خلال ارتفاع أرقام التحرّش والعنف وحوادث القتل”، مشيرا إلى أن المرأة التونسية “لا تزال تخوض معاركها من أجل الحرية والكرامة والعدالة والمساواة”.

كما عبر عن رفضه لـ”الظلم الاجتماعي الذي تعانيه المرأة وخاصّة في مجال العمل والذي يتجلى على سبيل المثال في تفاقم معدّلات البطالة والفقر في صفوف النساء بمعدلات تفوق غيرهن من الفئات الاجتماعية، كما يتجسّد في تفاقم ظاهرة التشغيل الهشّ واستغلال المرأة العاملة، في الوسطين الحضري والريفي، حيث تعاني النساء في المصانع والحقول من ظروف عمل ونقل غير إنسانية أدّت في أحيان كثيرة بأرواح كثيرات منهنّ، ويتعرّضن إلى انتهاكات صارخة لحقوقهن الأساسية في غياب شروط العمل اللاّئق وأيّ حماية اجتماعية حقيقية”.

وأضاف البيان “إنّ استمرار هذه الأوضاع هو شكل حديث من العبودية يجب وضع حدّ له عبر تفعيل القوانين الرّادعة وتعزيز آليات الرقابة وتوفير الضمانات الاجتماعية والصحية اللازمة”.

ودعا الاتحاد إلى “مراجعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية لضمان الحقوق الفعلية للنساء العاملات، خصوصًا في القطاعات الهشّة ومنهنّ عاملات المنازل وعاملات الفلاحة وعاملات النظافة في شركات المناولة، الوجه الآخر للمتاجرة باليد العاملة”، فضلا عن “تفعيل الآليات القانونية لحماية النساء من الاستغلال والانتهاكات، خصوصًا في الأرياف”.

كما طالب بتطوير القوانين والاتفاقيات المتعلقة بالعمل من أجل “القطع مع التمييز في حقوق العاملات في القطاع الخاص من جهة والقطاع العام والوظيفة العمومية من جهة أخرى، والمصادقة على اتفاقية العمل الدولية المتعلّقة بمناهضة العنف والتحرّش في عالم العمل وتفعيل الآليات والإجراءات الواردة بالقانون الأساسي المتعلّق بمناهضة العنف ضدّ المرأة، وتفعيل الأوامر والقرارات المنبثقة عنه وأيضا الإسراع بالمصادقة على اتفاقية العمل الدولية المتعلّقة بحماية العاملات المنزليات من أجل حفظ كرامة هذه الفئة الهشّة من العاملات”.