اتحاد الشغل التونسي يستنكر إلغاء السلطات لتظاهرة تضامن مع نساء فلسطين

تونس- “القدس العربي”:

استنكر اتحاد الشغل التونسي، قيام وزارة الثقافة بإلغاء تظاهرة كان سينظمها الخميس في “دار الثقافة ابن رشيق” وسط العاصمة، تضامنا مع نساء فلسطين، وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والذي يوافق اليوم الجمعة.

وقال في بيان على موقع فيسبوك: “أقدمت وزارة الثقافة ممثلة في إدارة دار الثقافة ابن رشيق تونس، على إلغاء الحجز الذي بادر به الاتحاد العام التونسي للشغل ممثلا في قسم المرأة والشباب العامل والجمعيات وقسم العلاقات العربية والدولية، لتنظيم تظاهرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تضامنا مع نساء فلسطين في محنتهم وذلك بتعلات واهية”.

وأكد الاتحاد أنه “يدين بأشد العبارات هذا السطو غير المقبول على مؤسسات الدولة وأجهزتها ويعتبرها استنساخا لممارسات عهود الاستبداد في تسيير مؤسسات الدولة وإداراتها من أجل التضييق على كلّ الأنشطة التي لا تدور في فلك السلطة القائمة أو التي تدعو لها أو تدعمها”.

كما ندّد بـ”صمت وزارة الثقافة وكلّ من يقف وراء هذا القرار المخجل بمنع نشاط الاتحاد في دار الثقافة ابن رشيق كمرفق عمومي وكمجال من مجالات التعبير الحر ويشير إلى أن المواقف أو الإملاءات بمنع الأنشطة الثقافية هو عقاب جماعي لعموم التونسيين قبل أن يكون معاقبة للاتحاد على مواقفه ضد مسار التضييق على الحقوق والحريات بما فيها الحق النقابي (في انتقاد غير مباشر للرئيس قيس سعيد)، زيادة على ممارسات ترذيل المشهد الثقافي ومختلف الفاعلين فيه”.

واعتبر الاتحاد أن “هذه الممارسات القمعية والتي تسطو على مؤسسات الدولة دون تمكين سواها من حق التعبير، تعد مؤشّرا صريحا لبداية عودة الاستبداد والسيطرة على كل منافذ النشاط والإبداع، وتجذيرا لسياسات الترهيب والتخويف ودفعا للولاء بالقوة وإلغاء لكل أشكال الإبداع خارج فلك الولاء أو خارج حسابات التطويع لأجندات السلطة ومقايضة غير مقبولة بواقع بائس وصمت مر”.

وأكد “مواصلة المطالبة بحقنا في تنظيم أنشطتنا النقابية وأنشطة المجتمع المدني بدار الثقافة ابن رشيق”، داعيا “كافة النقابيات والنقابيين إلى الحضور الكثيف في تظاهرة الغد بنزل الماجستيك في نفس التوقيت والمشاركة الفاعلة في المسيرة الاحتجاجية على إثرها في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة”.

وتفاعل عدد من السياسيين والنشطاء مع القرار، حيث كتب الوزير السابق محمد الحامدي: “منع اتحاد الشغل من تنظيم تظاهرة مساندة لفلسطين في دار الثقافة ابن رشيق هو مصادرة للفضاء العام”.

وعلق النائب السابق لسعد الحجلاوي على تدوينة الحامدي بالقول: “الاتحاد أول من ساند المسار، وأول من شارك في تخوين المعارضة، وهو بذلك اعتقد أنه سيكون شريكا في الحكم مثلما كان في العشرية السابقة، لكنه كان مخطئا!”.

وكتب المحامي والناشط السياسي أنور القوصري: “عندما ترجع ممارسات بن علي الاستبدادية في شكل مهزلة”.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد حدة الانتقادات التي يوجهها اتحاد الشغل للسلطات التونسية، وخاصة مع تكرار إيقاف عدد من القيادات النقابية بتهم تتعلق بالفساد والتفرغ النقابي.

وكان الاتحاد عبّر عن رفضه ما سماه “تمادي السلطة القائمة في سياسة ضرب الحقوق والحريات من خلال الإمعان في التفرّد بالرأي والقرار، وغلق باب الحوار وانتهاك الحريات ومنها حرية العمل النقابي بما يؤكّد نزوعا متصاعدا إلى الاستبداد”.

كما طالب، في بيان الخميس، بـ”سحب المرسوم 54 ووقف المحاكمات الكيدية وإطلاق سراح (القياديين النقابيين) أنيس الكعبي والصنكي أسودي وغلق ملف هرسلة (الضغط على) النقابيين المتفرّغين للعمل النقابي ومنهم الأخ الطاهر المزي “البرباري” كما تطالب باستئناف الحوار الاجتماعي والكفّ عن الانتهاكات وتصفية الخصوم السياسيين”.