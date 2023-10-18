اتحاد الشغل التونسي يطالب المواطنين اليهود بإدانة جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين

تونس- “القدس العربي”:

دعا سامي الطاهري، الناطق باسم اتحاد الشغل التونسي، المواطنين اليهود في تونس لإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال في تصريح إذاعي: “ننتظر من المواطنين اليهود -باعتبارهم تونسيين وعرب- موقفا يدين الكيان الصهيوني، كي يكونوا منسجمين مع الموقف الرسمي والشعبي للدولة التونسية”.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد استنكر المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى المعمداني بقطاع غزة، وتسببت باستشهاد 500 فلسطيني.

فيما تظاهر آلاف التونسيين للتنديد بجرائم الاحتلال، وطالب بعضهم بطرد سفراء الدول الغربية التي تدعم إسرائيل.