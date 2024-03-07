اتحاد الشغل يطالب السلطات التونسية بالتوقف عن “المحاكمات الكيدية” للنقابيين

تونس- “القدس العربي”: عبر اتحاد الشغل التونسي عن رفضه ما سماه “تمادي السلطة القائمة في سياسة ضرب الحقوق والحريات من خلال الإمعان في التفرّد بالرأي والقرار، وغلق باب الحوار وانتهاك الحريات ومنها حرية العمل النقابي بما يؤكّد نزوعا متصاعدا إلى الاستبداد”.

كما طالب، في بيان الخميس، بـ”سحب المرسوم 54 ووقف المحاكمات الكيدية وإطلاق سراح الأخوين أنيس الكعبي والصنكي أسودي وغلق ملف هرسلة الأخوة النقابيين المتفرّغين للعمل النقابي ومنهم الأخ الطّاهر لمزي “البرباري” كما تطالب باستئناف الحوار الاجتماعي والكفّ عن الانتهاكات وتصفية الخصوم السياسيين”.

كما أدان “حملات الثلب والتشويه وانتهاك الأعراض التي يشنّها بعض أنصار السلطة ضدّ الاتحاد العام التونسي للشغل وهياكله النقابية وتطالب السلط بالكف عن التعامل مع القضايا بمكيالين”، داعيا السلطة القضائية إلى “الإسراع بالبت في القضايا التي رفعها الاتحاد ضدّ المعتدين عليه وتهيب بكافّة النقابيات والنقابيين أن يدافعوا عن منظّمتهم ويذودوا عنها في كلّ المواقع والمناسبات”.

وندد الاتحاد بـ”مواصلة السلطة وممارسة سياسة الانغلاق والتعنّت وضرب مصداقية التفاوض وعدم تطبيق الاتفاقيات المبرمة”، مطالبا بـ”استئناف المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام والرفع في الأجر الأدنى وتطبيق الاتفاقيات السابقة، وعقد جلسة تقييمية للوضعين الاقتصادي والاجتماعي والنظر في تأثيرهما على تردّي الأجور”.

وكان الاتحاد نظم، السبت، تجمعاً احتجاجياً كبيراً في ساحة الحكومة بالقصبة، شارك فيه مئات النقابيين، للمطالبة بالحوار الاجتماعي والحق النقابي وتطبيق الاتفاقيات الممضاة مع الحكومة، والتنديد بتراجع المقدرة الشرائية في البلاد.