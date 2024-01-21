اتحاد الشغل يطالب بإلغاء “مرسوم تكميم الأفواه” في تونس- (فيديو)

تونس- “القدس العربي”:

طالب نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي بإلغاء المرسوم الرئاسي رقم 54 المتعلق بالجرائم الإلكترونية، والذي نعته بـ”مرسوم تكميم الأفواه”.

وخلال خطابه، السبت، بمناسبة الذكرى 78 لتأسيس الاتحاد، قال الطبوبي “إن الاتحاد يجدد رفضه المطلق لاستهداف الحقوق والحريات والإلحاح في المطالبة بسحب المرسوم 54 الذي وُضع لتكميم الأفواه ومنع النقد ومحاكمة الأصوات الحرّة”.

كما عبّر عن رفض اتحاد الشغل لـ”المحاكمات الكيدية التي طالت النقابيين والإعلاميين وبعض السياسيين”، داعيا إلى “قضاء مستقلّ وعادل وناجز يؤدي فيه القاضي واجبه ومسؤولياته بعيدا عن الضغوطات والابتزاز والترهيب”.

وسبق أن طالبت أطراف تونسية عدة في أكثر من مناسبة بسحب المرسوم 54، على اعتبار أنه يهدد حرية التعبير في البلاد.

وقبل أيام، قال عضو في هيئة الاتصال السمعي والبصري (الهايكا) إن أعضاء الهيئة تلقوا إشعارا من الحكومة يقضي بإيقاف عملهم وأجورهم، عقب قيام الهيئة بمخاطبة الرئيس قيس سعيد حول المرسوم المذكور.