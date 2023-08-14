اتحاد الصحافيين الألمان ينصح أعضاءه بعدم السفر إلى تركيا

برلين: نصح اتحاد الصحافيين الألمان أعضاءه بعدم السفر إلى تركيا سواء في رحلات عمل أو رحلات شخصية.

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد فرانك أوبرأل، وفقا لبيان صدر اليوم الإثنين، إن الاعتقال المؤقت لنائبة البرلمان الألماني جوكاي أكبولوت عند دخولها تركيا أوائل آب/أغسطس الجاري يوضح “مرة أخرى أن حكم (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان الاستبدادي ينظر إلى منتقديه بوصفهم أعداء دولة متشددين ويضطهدهم كلما سنحت له الفرصة لذلك”.

ورأى أوبرأل أنه إذا كانت الحصانة البرلمانة للنائبة أكبولوت لم تحمها من التعرض للاعتقال فإن خطر حدوث هذا مع الصحافيين أكبر.

كانت السلطات التركية اعتقلت لفترة وجيزة النائبة المنتمية إلى حزب اليسار الألماني في الثالث من الشهر الجاري أثناء دخولها إلى تركيا.

وكانت أكبولوت صرحت لصحيفة “مانهايمر مورغن” الألمانية أن واقعة القبض عليها جاءت بناء على صدور أمر اعتقال بسبب “دعاية مزعومة للإرهاب” وذلك قبل أن تقوم السلطات التركية بإلغاء هذا الأمر مرة أخرى، وأشارت الصحافية إلى أصولها الكردية العلوية.

وذكرت أكبولوت أن السفارة الألمانية في أنقرة ووزارة الخارجية الألمانية تدخلتا وعملتا على إطلاق سراحها.

يُذكر أن أكبولوت وهي من مواليد تركيا تشغل عضوية البرلمان الألماني منذ عام 2017.

وكانت أكبولوت أدلت مرارا بتصريحات انتقدت فيها الحكومة التركية كما أنها تعمل من أجل إلغاء الحظر الذي تفرضه السلطات الألمانية على أنشطة حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) المدرج في تركيا والاتحاد الأوروبي على قوائم المنظمات الإرهابية.

وقال أوبرأل:” على الصحافي الذي ينتقد تركيا أو رئيسها أو حزبها الحاكم (التنمية والعدالة) في مقالاته الخاصة أو على شبكات التواصل الاجتماعي، أن يبقي نفسه بعيدا عنها”، محذرا من أن أي شيء آخر يعد من قبيل المخاطرة التي لا يمكن التنبؤ بها.

(د ب أ)