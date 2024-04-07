اتحاد العاصمة الجزائري يتأهل لقبل نهائي كأس الكونفدرالية

الجزائر: واصل فريق اتحاد العاصمة الجزائري مسيرة الدفاع عن لقبه كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بالتأهل للدور قبل النهائي على حساب ضيفه ريفرز يونايتد النيجيري، مساء الأحد.

وفاز اتحاد العاصمة على الفريق النيجيري بهدفين سجلهما المهاجم المالي عبدولاي كانو في الدقيقتين 37 و74 في إياب دور الثمانية.

ورفع عبدولاي كانو رصيده إلى 4 أهداف بقميص اتحاد العاصمة في مشواره بكأس الكونفدرالية هذا الموسم.

وعوض الفريق الجزائري بهذا الفوز خسارته في مباراة الذهاب بنتيجة صفر1/ التي أقيمت الأسبوع الماضي في نيجيريا.

وينتظر اتحاد العاصمة في قبل النهائي الفائز من مواجهة نهضة بركان المغربي ضد أبو سليم الليبي.

وتقام منافسات الذهاب والإياب للدور قبل النهائي بكأس الكونفدرالية يومي 21 و28 نيسان/أبريل المقبل.

(د ب أ)